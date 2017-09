Zobaida Baroud (POR): Nos hobennan y nos grandinan ta mi prioridad

Mi nomber ta Zobaida Baroud y aproximadamente 20 aña pasa mi a muda for di hermana isla Bonaire pa Aruba. Desde mi yegada aki na Aruba mi a lanta mi propio negoshi mirando cu comercio ta den sanger di mi famia. Despues di tin mi propio negoshi mi a dicidi di bay traha na e scol di medicina aki na Aruba, esta Xavier University School of Medicine, un trabou cu mi a eherce pa 10 aña.

Durante transcurso di e añanan cu mi tin ta biba na Aruba mi a topa hopi reto cu a ponemituma e decision y posicion den cual mi ta awor: Forma parti di e partido nobo, e Plataforma Nobo, POR, segun Zobaida Baroud.

POR, manera su nomber mes ta bisa ta para pa Pueblo Orguyoso y Respeta. Puntonan cu ta di suma importancia den mi bida mescos cu principionan. Aruba ta disfruta di un comunidad di diferente cultura y nacionalidad cu hunto y cu respet mutuo ta forma e forsa di e isla.

Algo cu desde chikito nan a inculca den mi.

Dor di ta un ex miembro di Lions Club di Bonaire y trahando cu e Universidad mi tabatin e oportunidad di sirbi nos comunidad alcansando diferente ciudadano den tur ramo y edad.

Mas cu tur nos por a alcansa esnan cu ta mas vulnerabel den nos comunidad. Personanan cu menos priviligio y oportunidad.

Nos a bishita fundacionnan, Casa Cuna, Imeldahof, nos Comunidad, Stroke Foundation y hopi otro lugar, mucho pa menciona. E experencia aki a habri mi wowonan pa cu kico ta biba den nos comunidad y cu no tur cos cu ta briya ta oro, Baroud ta splica.

Mi encuentro cu e hobennan di awendia ta loke mas a impactami, den varios caso por a mira cu nos balornan ya no t’ey manera antes. E hoben hopi biaha no tin e atencion ni e oportunidad pa por desaroya den un ambiente sigur y cu guia adecua. Esaki semper a keda un meta den mi bida. Por alcansa e hobennan aki y brindanan e oportunidad cu nan mester, duna nan e man cu lo percura cu nan no cay den man di criminalidad y motivanan p’asina nan por alcansa nan potencial den bida. Esaki ta mi rason pa tuma e reto como un ser femenino y subi un partido politico cu den su programa ta boga pa e mesun ideanan aki, Zaboud ta mustra.

Mi a haya mi mes den e vision, e programa y e candidatonan di POR. Como un team nos lo por trece e cambio aki na unda nos hubentud ta central y e millennials ta nos futuro. Nan mester di nos apoyo. Delincuencia den nos hubentud ta halto y mester ta un punto cu mester wordo atendi mas pronto posibel.

Bishitando barionan den mi campaña electoral mi a conoce hobennan cu a habri nan porta di cas y nan curason contandomi cu nan bida ta rondonan di actonan contra ley, pero nan ta opta pa busca un miho futuro. Ta haci dolor pa mira esaki unda algun di nos hobennan cu en bes di pensa riba nan futuro ta pensa pa haci malo y esaki dor cu no tin un guia sea na cas of rond di nan, Zaboud ta remarca.