Zonido di tiro na altura di Aruba Bank na Hato

Diaranzon madruga un security guard na altura di Aruba Bank na Hato, a avisa cu el a scucha tiro.

Mesora un patruya policial a bay n’e sitio, mirando cu ultimo dianan pariba di brug tambe tin un auto ta core rond y los varios tiro.

Polis a controla, pero no a haya nada particular. E agentenan a papia cu e security guard kende a splica nan, cu el a wak un grupo di hoben banda di e banco y despues a tende e zonido di tiro.

Na yegada di Polis, nan no a topa cu ningun grupo di hoben tampoco. (foto Aruba Native.com)