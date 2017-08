“ZUMBA WITH A PURPOSE” TABATA UN EXITO

Miss World Aruba ta yama danki na tur participante y sponsornan

E proyecto “Zumba with a Purpose” di nos Miss World Aruba 2017, Anouk Eman cu a tuma luga diadomingo mainta di 7’or pa 9’or di mainta, dia 27 di augustus tabata un exito.

For di tempran esnan cu ta practica Zumba a yega rib’e parkinglot di Alhambra Mall p’asina

bin move, baila hunto cu e instructornan di Zumba, Andrea Alfonzo, Rachel Eman, Diony Lopez y Niurca de Cuba.

Anouk a organisa “Zumba with a Purpose” pa participa den e programa di “Beauty with a Purpose” di Miss World International 2017. Cu e evento aki Anouk kier a genera fondo pa Fundacion Autismo Aruba y un parti chikito tambe ta bay pa su mes preparacion.

“Zumba with a Purpose” a wordo filma y e filmacion aki ta parti cu e cuater videonan cu Anouk lo mester competi cu ne na Miss World International 2017.

Anouk kier gradici tur participante y instancianan cu a coopera di cumpra ticket pa participa na “Zumba with a Purpose”.

Un danki ta bay na especialmente Alex Nieuwmeyer di Divi Resorts cu ta e sponsor principal di Anouk pa por a organisa “Zumba with a Purpose”. Divi Resorts tambe a coopera cu tremendo premionan: un weekendstay na Tamarijn All-inclusive y dos dinner certificate pa 4 persona na nan restaurantnan.

Un danki tambe na Marinus Wegereef y Monique Janssen di Sport Caribe, cual Adidas a sponsor su outfit pa e “Zumba with a Purpose” y durante di henter su preparacion pa Miss World; ademas tambe a zorg pa tur e instructornan a luci espectacular den nan outfit di Adidas.

Un palabra di gratitud ta bay tambe pa Romar Trading cu a sponsor e awa y Gatorade.

Anouk ta yama danki tambe Elite Productions cu a sponsor e stage y ekipo di zonido, un danki na Krish Mahtani, Mark Benson y Javier Urbaneja. Un danki tambe na Chinto Rasmijn di Paradera Party Center!

Un palabra di gradicimento ta bay pa Interprint cu a sponsor e ticketnan y tambe na Divi Resorts, Sport Caribe, Sams Electronics, Brasilsul y Romar Trading pa e tremendo premionan!

Un palabra di gradecimento tambe na e instructornan di Zumba, Niurca de Cuba, Andrea Alfonzo, Diony Lopez y Rachel Eman; e cantante Randall Luidens, miho conoci como Zyon y Maykxyon Maduro pa nan aporte na e “Zumba With a Purpose”.

Danki na Alina Mansur, Dalymar Finol, Kiara Arends y Daniela Pop cu tabata e Missnan presente di Aruba cu a baila den e “Warm up” y Anouk su amiga/amigitonan cu autismo cu tambe a baila hunto cu ne.

Un palabra di gratitud tambe na miembronan di Cruz Cora cu tabata presente.

Danki na tur miembro y boluntarionan di Fundacion Autismo Aruba pa nan tremendo cooperacion.

Y “last but not least”, na tur e medionan di prensa cu a coopera cu publicidad di “Zumba with a Purpose”. Un danki di curason na cada un di boso!