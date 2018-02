12 luna pidi pa homber cu tapa cara di ex cu paña cu amoniak

Dia 2 di maart awor e acusado Oscar B. lo haya sa si Huez a bay di acuerdo cu e demanda di 12 luna di castigo a pidi pa e acusacion contra dje. E acusacion ta encera entre otro cu el a pone un paña cu amoniak riba cara, boca y nanishi di su ex despues cu nan tabatin un discusion.

E acusacion ta cu riba 22 di juli aña el a trata di mata su ex; of el a maltrat’e severamente; of intento di maltrato pisa of maltrato serio, haciendo uzo di un paña cu amoniak of amonia.

E acusado mes a admiti di a comete e hecho pero ta bisa cu su intencion no tabata pa mata su ex compañera. “Mi ta admiti cu mi tabata fout di agredie. Nunca mi intencion tabata mat’e.” Riba e dia en cuestion, el a splica Hues, su wela a fayece y el a bebe masha hopi. E anochi ey, e ta bisa, el a keda drumi na cas di su ex. “Tin biaha mi ta drumi eynan of na cas di mi tata.” Esaki ta wordo contradeci door di su ex, kende ta bisa cu e homber no ta keda cerca dje y nan no tin nada mas cu otro. Pero e acusado a keda insisti cu e ta drumi tanto na cas di su tata como di e muhe.

Hecho ta cu dia di e sucedido, el a lanta mainta y e ex a bahe na parada di bus. E dia ey el a sigui bebe y a bolbe e cas / apartamento 3’or. Esey ta momento cu nan a haya un discusion y a cuminsa bringa cu otro. Dado momento el a bay den cushina y el a mira den un cashi un boter cu likido y el a dicidi di bay haci un joke cune pa cambia su cara rabia. “MI a basha e likido riba e paña y a mi a bis’e hole. Loke a pasa despues mi ta laga mi Abogado conta.” Tur esaki ta locual e acusado a declara diabierna mainta den Corte.

E victima Claudia a bisa cu el a divorcia di e acusado na 2015. Despues di esey diferente biaha e mester a yama Polis pasobra e homber ta molestie. Y hasta un biaha a kima su cas. El a dicidi di aleha su mes y a bay biba cu su yiu na Merca. Ora cu el a tende cu e homber tin un otro pareha, nan a bolbe Aruba y a bay biba na San Nicolas. Pero atrobe, segun e victima, e homber tabata bin buske y haci problema pa cual nan a dicidi di muda pa Meiveld. E problema ta cu cada biaha cu e homber bebe y bira burachi e kier bin drumi cerca dje. E dia di e problema esey tabata e caso atrobe, pero e no a lague drenta. Pa su sorpresa ora cu el a lanta mainta, el a topa e homber drumi riba e stupi pafo. El a hacie un fabor di bahe na standplaats. Pero e homber a sigui strobe durante dia, pidiendo yabi di e apartamento pa e drenta.

Atardi el a yega cas y e acusado a yega su tras. Un amigo a bah’e eynan. Hustamente e tabata na celular cu tata di e acusado ora cu el a yega bati na porta. E excuus tabata cu e mester presta e baño. El a sigui papia na telefon ora cu dado momento e homber a yam’e bin tende y a bis’e hole e paña aki su olor. “Mi a haya un olor fuerte y el a sigui pusha e paña den mi cara mientras cu mi tabata lucha pa kit’e y mi a cuminsa grita pa ayudo.”E tata cu tabata na telefon cu e victima, a scucha grito. Den su declaracion, e muhe a bisa cu despues di esaki, Oscar tabata lastr’e di un banda pa otro cu e paña riba su boca y nanishi. “Mi no por a hala rosea y dado momento mi a cuminsa sangra di mi boca y mi a dicidi di morde Oscar ora cu el a hinca su dedenan den mi garganta. E ora el a lagami los.” El a core bay busca ayudo na un bisiña pero e no por a ni papia y a bay off. E bisiña a core bay e cas pa cere y a haya e olor fuerte tambe.

Un dia despues cu el a bay cas, el a haya un botter di ammoniak cu e ta bisa no ta di dje, pasobra e no ta uza e likido ey ya cu e ta hopi fuerte. Esaki a wordo confisca door di autoridadnan y a haci test riba dje.

E tata a bisa cu Oscr no ta mal hende pero ora cu e bebe e ta bira agresivo y cu nan mes tin miedo di dje.

A haya e paña cu sanger y test haci a demostra cu likido amoniak a wordo uza. Expertonan ta bisa cu ora uza esaki e por afecta e via respiratorio, por causa kemadura y afecta pulmonnan.

Fiscal den su rekisitorio a bisa cu a haya unicamente proba intento di maltrato pisa. Mirando e actitud di e acusado e ta haya cu e mester di ayudo pa cual el a pidi 12 luna di cual 5 luna ta condicional, 2 aña di prueba. Y pa un aña e mester pone su mes bou guia di reclassering y mester bay curso pa controla su agresividad.

Huez a bisa cu e mester di tempo pa studia e caso y lo dicta sentencia di 2 di maart pa 8.15