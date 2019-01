15 Aña di AWEMainta

Pa: Victor (Toko) Winklaar

Ya ta 15 aña a pasa cu a nace un corant nobo na Aruba, cu a haya nomber di AWEMainta. Esaki a surgi despues cu mi persona, siendo co-fundador di Bon Dia Aruba y Aruba Today, un diferencia di opinion cu mi socio y mi a dicidi di busca otro frontera.

Den esaki, mi a haya sosten di mi yiu Victor Ricardo, kende incondicionalmente a sostenemi y asina hunto nos a cuminsa cu nos propio compania The Media Group N.V., cas editorial di AWEMainta.

Pesey sigur mi yiu Victor Ricardo, merece tur reconocimento, mas ainda ora cu na caminda a consehami pa mihor nos bay digital. Y asina AWEMainta a bira e prome corant digital na Aruba y por bisa cu awe t’e unico tambe y como tal ta lider di informacion di noticia digital y por ser lesa rond mundo.

Pesey cu masha orguyo mi por bisa cu AWEMainta t’e corant di mayor circulacion na Papiamento y tin su mercado garantisa.

Awor cu nos a cumpli 15 aña, nos lo sigui inova y proximamente lo tende mas di nos plannan pa 2019 y p’e añanan siguiente.

Awe mi kier kier sigui yama danki na mi señora cu manera semper ta ser bisa cu banda di un persona exitoso tin un hende muher para y esey ta mi casa, Ramona y asina tambe danki na mi yiu muher, Xiomara y na henter mi famia.

Maske cu AWEMainta, a cuminsa como corant imprimi, a conoce su ups and down, pero despues di e cambio pa bay digital, el a bira un exito y masha demanda.

Mi no por keda sin gradici tambe mi Directora Financiero, Sue Winklaar Gopal, kende ta un di e promenan cu a sostene e cambio aki.

Tambe un danki grandi na henter e personal administrativo, personal redaccional, colaboradornan di AWEMainta, maske no ta grandi, pero si masha efectivo. Danki n’e lectornan, tur esnan cu ta registra pa recibi AWEMainta den nan in-box for di prome oranan di madruga. Danki tambe na tur consehero silencioso cu nos tin.

No ta mi intencion pa bay den e parti negativo, unda AWEMainta apesar di masha comentario negativo, a demostra di tin derecho di existencia te cu awe ya a cumpli 15 aña di existencia.

Esaki ta debi n’e forma di trece noticia balansa y ta bon pa bisa cu nos porta ta habri pa tur partido politico, pa tur organisacion cu ta desea pa nos trece nan mensahe pa pueblo lector. Nan tambe merece di un danki di curazon.

Ta bon pa reitera nos filosofia, nos no tin rabia riba ningun hende y no ta instiga contra ni apoya un partido. Nos a demostra esaki durante 15 aña di nos existencia. Un biaha mas, nos no ta boycotea, pero si algún político ta practica boycot contra di AWEMainta.

Hecho ta si cu semper mi a sa di hiba un periodismo critico y mi lo sigui haci esaki, independiente di cual partido ta na mando.

E fecha pa recorda nacemento di AWEMainta tabata ayera, celebrando su di 3 lustro cu sigur ta yena nos di orguyo, mirando con cada bes mas nos corant a bin ta goza di e sosten di nos hendenan.

Manera ya menciona 15 aña cu sigur no tabata facil, un corant nobo cu mester a demostra na pueblo cu nos por ofrece algo nobo, noticianan inovativo y actual, y mas cu tur, nos ta diferente, presenta den un forma agradabel pa nos lectornan. Pero tempo a demostra nos derecho di existencia, y nos pueblo a demostra su sosten pa cu nos forma di hiba periodismo imparcial, apesar di un cantidad di critica y boycot for di cierto circulonan.

Por ultimo, AWEMainta a conoce diferente cambio, buscando e mihor forma pa implementa cambionan desea pa nos lectornan y asina nos a yega n’e punto cu den cuadro di nos celebracion e aña aki, a tuma e decision di sigui e trend di varios corant na nivel mundial…un corant gratuito.

E regalo aki di celebracion di AWEMainta pa nos pueblo a wordo acogi den un forma cu ningun hende a spera. AWEMainta bira e prome corant di mayor circulacion na nos isla y rond mundo.

AWEMainta lo sigui traha pa mehora dia pa dia ainda mas nos producto y ofrece nos pueblo e mihor calidad di periodismo cu ta posibel. Nos ta spera di por sigui conta cu sosten di cada un di boso den futuro y asina por yega na bira e corant di mas sosten na nos dushi Aruba. Y keda pendiente pa nos próximo informacionnan y di nos plannan pa futuro.