A logra manda un prestamo madura di 2017 pa 2018

Den un conferencia di prensa teni e siman aki Minister di Finanza Xiomara Ruiz Maduro a dedica un parti di e conferencia riba e retonan di finanza cu nan a bin ta trahando riba dje e ultimo simannan.

Na inicio di si conferencia e mandatario a bisa cu e creditornan mas grandi di país Aruba no a haya nan placa ainda y a menciona instancianan manera AZV, APFA, ATA, SVb etc. Y hopi mas instancia no a haya nan pagonan.

Pa e motibo ariba menciona a entrega un presupuesto supletorio di 150 miyon florin pa por cumpli cu tur e pagonan menciona.

E mandatario a splica cu a cuminsa pa duna informacion na pueblo di e situacion reinante di finanza di pais Aruba y despues a cuminsa busca contacto cu instancianan internacional. E situacion di Aruba tin su consecuencianan internacional “pa cual nos mester a duna nos cara tambe”.

Pero localmente a logra haci algun ehercicio financiero pa por move un debe local cu banconan cu a madura na december, 2017 pa manda esaki pa 2018. Mercado local cu semper ta yuda Gobierno, a duna di nan parti pasobra tur hende kier mira e pais progresa. “Tur hende tabata sa cu tabatin hopi manipulacion y cosmetica tumando luga cu e finanza di pais Aruba. Esnan cu ta compronde Finanza Publico tabata sa cu un dia lo topa un muraya y no por sigui cu manipulacion.”

Awo ta trahando cu un team riba Presupuesto 2018 y un plan a termino medio yega na un finanza publico manehabel, manera e supervision financiero ta exigi. E plan mester ta pa pueblo di Aruba por hala rosea, pero cu cambionan necesario pa logra e finanza publico balansa, logrando credibilidad den Reino y internacionalmente.

E ta bisa cu pa loke ta CAFT ta nan deber pa informa Conseho di Minister di Reino kico ta pasando, entre otro riba e Presupuesto Supletorio. Den e carta nan a indica cu e carta no ta un peticion pa un aanwijzing pasobra ta un hecho cu pa 2017 Aruba no ta cumpli cu e normanan, manera poni den ley di CAFT. Normalmente lo mester a pidi un aanwijzing, pero a bisa cu nan no ta mira necesidad pa e aanwijzing awor. Pero si ta informa Conseho di Minister di Reino di e situacion precario cu Aruba ta den dje. Aruba a informa CAFT tambe cu tin un buraco grandi den presupuesto cu dificilmente nan por bay cumpli cu e normanan y esaki ta loke CAFT a informa Conseho Minister di Reino.

Ainda Gobierno di Aruba mester papia cu Gobierno di Hulanda, ya cu loke a tuma luga aworaki tabata un yamada telefonico unda cu a papia di e situacion. Pero un encuentro oficial ainda no a tuma luga.

Presupuesto di 2018 no ta cla ainda y e Minister a splica cu e ta kere cu pa luna di april lo por ta entregando e presupuesto aki na e instancianan conerni.