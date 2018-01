A.M. Best ta afirma Credit Ratings di NAGICO N.V. y NAGICO Insurance Company Limited

A.M. Best a confirma cu e “Financial Strength Rating” (FSR) of B++ y “Long Term Issuer Credit Rating” (Long-Term ICR) of “BBB” di National General Insurance Corporation (NAGICO) N.V. (National General) (St. Maarten) y Nagico Insurance Company Limited (Anguilla), referi colectivamente como NAGICO. E perspectiva di FSR ta keda stabiel, mientras cu e perspectiva di Long-Term ICR ta keda positivo. E Credit Ratings ta refleha e balans solido di NAGICO, cual A.M. Best ta categorisa como hopi solido, como tambe su rendimento adecua, profiel di negoshi limita y gestion di riesgo di management (ERM) adecua.

E balans solido di NAGICO ta basa riba su capitalisacion ahusta e riesgo evalua na nivel mas solido, en general e ganashinan operativo cu ta positivo y e distribucion geografico di e riesgo den Caribe henter. Otro factornan di e credito positivo ta inclui un programa di “reinsurance” integral cu socionan di calidad, manera un programa di ERM cu ta identifica y gestion eficazmente su riesgonan di subscripcion, inversion y operacion. Ademas, ta spera cu e asociacion cu Peak Insurance Company Limited (Peak Re) genera oportunidadnan di crecemento adicional pa NAGICO, ademas di proporciona un mayor respaldo di capital y miho capacidad di gestion di activo y inversion.

Parcialmente compensando e factornan aki di calificacion positivo ta produci un debilidad di e capitalisacion ahusta p’e riesgo y perdida di capital accionario den 2017 manera resultado di e perdidanan door di horcannan Irma y Maria, asina manera e mercadonan “soft”, altamente competitivo y economia debil den Caribe. E ganashinan di e grupo en general tabata positivo, a pesar di ta mas abou cu mayoria otro agencia di seguro di propiedad/accident den Caribe cu A.M. Best ta credita. Adicional, NAGICO, manera otro agencianan di seguro di Caribe, tin un exposicion significativo na e perdidanan p’e catastrofe door di eventonan di clima. E riesgonan aki a gestiona mediante e uzo di “reinsurance” pa limita su exposicion di catastrofe na un nivel aceptabel di tolerancia, cual ta proteha nan “surplus”.

E “acquisition” di e 50% Peak Re di NAGICO, Nagico Holdings Limited na final di 2016 ta coincidi cu “reinsurance” adicional pa sostene Peak Re. Gerencia ta kere cu e transaccion aki lo provee NAGICO mas oportunidad di crecemento, inversion y oportunidad di administracion activo. A.M. Best lo sigui monitor e impacto di e transaccion aki lo tin riba e operacionnan di NAGICO y futuro desaroyo comercial.

E perspectiva positivo di Long-Term ICR ta refleha e potencial di movemento den e proximo 12 pa 24 lunanan debi na e anticipacion di factornan positivo continuo cu ta inclui un miho desempeño sostenibel di suscripcion di NAGICO, ta ahusta e capitalisacion di riesgo stabilisa den ambos compania operativo y ganashi na un termino largo. E factornan cu por hiba un accion negativo den e rating ta inclui un disminucion sostenibel den e ganashi di suscripcion, un material deteriora den e capitalisacion ahusta na e riesgo door di perdidanan catastrofico of un rebaho den e rating di St. Maarten of Anguilla.

E comunicado di prensa aki ta referi na e “Credit Ratings” publico den website di A.M. Best. Pa tur informacion di e rating relaciona cu e comunicado aki y divulgacionnan pertinente, inclui detayenan di e oficina responsabel pa emiti cada un rating referi na e comunicado aki, por mira A.M. Best’s Recent Rating Activity web page. Pa informacion adicional referente e uzo y limitacion di “Credit Rating opinions”, por fabor mira “Understanding Best’s Credit Ratings”. Pa mas informacion riba e miho uzo di Best’s Credit Ratings y comunicado di A.M. Best, por fabor mira Guide for Media – Proper Use of Best’s Credit Ratings and A.M. Best Rating Action Press Releases.

A.M. Best ta e fuente mas bieu di mundo y cu mas autorisacion di rating di seguro. Pa mas informacion bishita www.ambest.com.