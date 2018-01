Abogado di Gobierno – Niun caminda den Statuut ta para cu mester tin motibo hustifica pa retira miembronan di directiva di Fundacion Lotto pa Deporte

Abogado di pais Aruba y Minister di Deporte a cuminsa su banda, cu algun aspecto tecnico, manera e Minister cu ta un persona huridico pa cual por cuminsa un caso contra dje. Tambe el a cuestiona un demanda di ultimo ora cu a wordo incorpora, siendo cu pa ley esaki mester ta un dia, no durante tratamento di e caso.

Pa loke ta e decision di apunta miembronan nobo, el a bisa cu esaki no a wordo formalisa ainda. Ta sperando decision den e caso aki pa registra e nombernan na Camara di Comercio. E motibo cu kier otro miembro pasobra tin un contracto perhudicial pa Aruba firma cu un banco di Canada y esaki e actual Minister no ta di acuerdo cune. Di otro banda, ta normal cu semper tin un Gobierno nobo, ta cambia miembronan di directiva of supervision. Esaki a sosode na 2009 tambe, el a bisa. Esnan na 2009 a entrega nan retiro boluntariamente.

Ademas, a wordo bisa cu sigur tres di e miembronan aki tin mas cu 8 aña sinta, cual ta en pugna cu e statuutnan cu ta papia di un periodo maximo di 8 aña. Ademas sigur sra. De Sousa no ta un persona neutral si e ta casa cu un ex Parlamentario di AVP. Tambe el a bisa cu ningun caminda den e Statuut ta para cu mester tin un “gegronde reden” pa retira e miembronan.

Den e caso aki e Minister no tin confiansa den e personanan cu ta forma parti di e directiva, kende sea como sea kier keda cu nan posicion y a haci cambio di ultimo ora den statuut y despues di eleccion. Nan ta haya cu e grupo mester a tuma honor na nan mes y tuma nan retiro, pasobra nan ta liga na e Gobierno di AVP.

Hues a cuestiona e Abogado puntrando con e por sa cu e directiva no ta bay coopera cu maneho di dje riba deporte. SU contesta tabata pasobra nan a firma e contracto cu Banco di Canada. “Con bo por sa si nan no ta coopera si e Minister no a sinta na mesa cu e directiva,” a puntra varios biaha pero e Abogado no por a duna un contesta cu a satisface e Magistrado.

Hues ta bay analisa e informacionnan ricibi y lo dicta fayo dia 7 di februari awor.