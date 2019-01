Abogado di Paul Croes, con por papia di soborno si 895 compania a haya ontheffing, y 13 so a haci donacion Y tin di nan ta donante regular caba

Defensa di drs. Paul Croes y Melony Paesch diaranson a trece diferente punto pa kita e percepcion crea door di OM di e “actuacion delibera di e ex mandatario contra trahadonan local, e mal uzo di su posicion, malversacion, labamento di placa y participacion den un organisacion criminal”.

Abogado mr. Vaders a splica Corte cu semper bay Ministerio Publico a papia di hopi, di algun mil, y awo den Corte ta bisa cu esnan cu a haya Ontheffing a base di fabor of soborno ta “tientallen”. Pues un tono cu a cambia di e percepcion cu nan a crea despues cu a detene e ex Minister di Labor. Loke cu niun momento OM a trece dilanti, segun Defensa, ta cu Gobierno tabatin protocol firma cu cierto companianan cu automaticamente ta haya “ontheffingen”, por ehempel e Refineria y Ritz Carlton, cual hotel di un solo biaha a haya 200 dispensacion.

Algo cu a hala atencion ta momento cu Abogado Vaders a trece dilanti cu OM no a splica cu ora nan ta papia di e 2171 dispensacionnan cu a wordo duna, ta solamente 13 compania di e 895 empresanan cu a haya esaki, tabata sponser of a haci un donacion e aña ey. Y, banda di esaki, mayoria di e 13 companianan ey den pasado a yega di duna dispensacion caba, sin cu nan a haya Ontheffingnan.

Tambe el a bis cu ora ta papia cu e Ontheffingnan ta hopi, nan ta haya lamentabel cu OM ni Departamento di Labor su funcionarionan cu a haci declaracion, no ta bisa cu cual otro cifra nan ta compara esaki. No tin datos di cuanto Ontheffing Minister anterior a duna pa bisa cu esnan den tempo di Paul Croes tabata hopi. P’esey no por compronde a base di kico OM a yega na e pensamento ey.

Otro aspecto cu a wordo señala ta cu empleadonan di DPL y OM ta bisa cu a perhudica e forsa laboral cu e tantisimo Ontheffingnan duna. A splica Corte cu e mandatario a crea un programa cu a pone 400 persona bek den e mercado laboral mientras cu e cifra di desempleo no a subi, pero a baha den e periodo di Paul Croes. “Con e por a perhudica e forsa laboral cu e ontheffingnan, manera OM ta bisa,” mr. Vaders a bisa.