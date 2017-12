Abogado Kock representando Andrade Prohibicio pa drenta Parlamento ta innecesario y ilegal

Nelson Speed Andrade no a haci nada ni atenta contra Parlamento pa e haya e prohibicion di no por drenta e edificio aki durante 3 luna largo. Esaki ta loke Abogado mr. David Kock a trece dilanti durante e caso sumario cu su cliente a cuminsa contra Presidente di Parlamento (Land Aruba).

Nada no ta hustifica e prohibicion di tres luna pa drenta Parlamento cu a wordo impone contra su cliente, Abogado Kock a trece dilanti durante e tratamento di e caso diamars merdia pa atardi.

E solo hecho cu su cliente a haci un raportahe den sala di Parlamento y sinta riba e stoel di e Presidente ta loke a causa tur e problema aki aparentemente. Pero, el a bisa, su cliente no a drenta scondi, sino via porta di dilanti y un Parlamentario di MEP a lague drenta. El a entreviste den sala di Parlamento y despues el a haci su raportahe.

E hecho cu despues di a ricibi un carta di e Presidente, y cu el a reacciona na radio riba esaki, no tabata motibo tampoco pa impone e prohibicion di drenta e luga. “Mi cliente no ta un terorista cu mester prohibie di drenta,” el a bisa. E decision di e Presidente a bini despues di e comentarionan na radio, cu no tin nada di haber cu e raportahe den Parlamento.

E raportahe en cuestion nunca tabata un problema den pasado, pesey niun hende a forma un problema ora cu e tabata grabando e raportahe aki. Y ‘esaki ta algo cu no a cay den bon tera cerca e Presidente nobo nobo di Parlamento’, kende a manda un carta pidiendo pa respeta e reglanan (nobo) di Parlamento.

Ta esaki ta loke Andrade a cuestiona na radio cu Parlamento ta e Cas di Pueblo. Ademas e ta bisa, cu e por sigui drenta di tur manera compaña pa cualkier miembro di Parlamento.

Pesey e no ta haya e posición di Presidente di Parlamento corecto y a consehe pa reevalua su decision, pa loke ta entrada di sala di reunion. Den un siguiente carta, ta papia cu mester pidi permiso tambe pa drenta edificio di Parlamento, despues di a scucha e expresionnan haci na radio. Esaki, e Abogado a bisa, ta bay leu di mas, pasobra lo mester pidi permiso pa atende un reunion publico di Parlamento. Y e ultimo carta aki ta wordo finalisa cu e castigo di disciplinario di por drenta e edificio pa 3 luna. “Esaki a bini pa algo cu no a sosode ni den Parlamento pero den un programa na radio.”

E Abogado ni su cliente ta compronde con e decision aki a wordo tuma, of e miedo cu e Presidente di Parlamento ta bisa cu e ta sinti pa e supuesto menasa na radio. El a ilustra cu despues di a ricibi e carta di prohibicion, Andrade a bay Parlamento y ora cu nan a bise cu e no mag drenta, el a simplemente bandona e luga. E no a forma ningun problema.

Conclusion di e Abogado ta cu no tin ningun motibo ni hustificacion pa tuma e sancion en cuestion, ni e expresionnan haci door di Andrade na radio. No lubida cu Thijsen ta politico y mester por contra critica. “E sancion no tin base, no ta na su luga pero tambe innecesario y ilegal pasobra den e edificio di Parlamento nunca Andrade a bay contra regla general pa loke ta entrada na e edificio of espacionan. Cu personal di siguridad ta imposibel.”

Y a agrega cu su cliente a bisa Presidente di Staten den un carta cu si tin reglanan nobo, diferente cu den pasado, e lo mantene su mes na dje pero cu e prohibicion no ta corecto.

Diaranson mainta lo tin veredicto den e caso aki.