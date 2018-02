Abogado ta cuestiona; No a traduci mensahenan y defensa ta haya PV final mucho laat

Diabierna a presenta dilanti Corte e hombernan Javier H. y Anderson F. E prome ta wordo acusa cu riba e fehca di 14 di februari, el a bay na un cas den Madiki y a los bala riba un auto den cual tabata sinta e homber Adamus hunto cu su amiga. E hecho aki a tuma luga un poco prome cu mey anochi, y pa cual el a wordo acusa di a purba mata e dosnan aki; na di dos luga e ta wordo acusa di posesión di arma di candela y posesion di 11 gram di marihuana y 11.6 gram di cocaina.

E otro homber Anderson F. ta wordo acusa di intento di asesinato, un hecho cu a tuma luga riba 14 di Februari 2017 den careda di 2’or di marduga. E dia ey e lo a tira riba e hombernan Adamus y Kelly. Tambe el a wordo acusa di posesion di arma.

E caso contra Anderson a wordo posponi pa un mensahe di wattsapp cu a wordo cuestiona door di su Abogado y esaki ta continua awor te na luna di juni.

Hues na inicio di e caso a splica e acusado Anderson cu tur cos ta mustra cu esaki tabata un problema di gang. “No ta berdad,” e acusado a reacciona mesora. “Nos ta hopi amigo cu ta cana hunto pero nos no ta un gang di Madiki. E cuenta di gang ta data for di aña 2006. Aworaki ni na Madiki mi ta biba,” el a bisa.

Mesora e acusado a probecha pa cuestiona e hecho cu den e caso aki e hecho di tiramento a tuma luga den luna di februari y el a wordo interoga riba esaki te den luna di augustus. Ademas, e ta nenga di tabata envolvi den algo manera e acusacion ta bisa. Hues e ora a splik’e cu den e Procesverbaal ta para cu dia 13 di februari a wordo tira riba dje dilanti e bar Barabas. “Kisas bo tabata rabia pasobra nan a tira riba bo y bo a bay tuma venganza?,” Hues a puntre. Anderson sinembargo ta nenga esaki.

Pa motibo cu e acusado tabata nenga tur cos, a dicidi di lesa mensahenan di whatsapp cu a haya den su telefon cu a wordo confisca. Aki ta caminda a bini un confusion. Su Abogado, mr. Carlos, a bisa Corte cu Ministerio Publico no ta haci nan trabou drechi y e ta saca probecho pa defende su cliente. E tabata referi na e hecho cu tin mensahenan cu e ta sinti cu a wordo saca for di contexto of no a wordo traduci debidamente. Y net esun cu ta uza pa incrimina su cliente, no a wordo traduci. Mr. Carlo a bisa bon cla cu e no ta cuestiona si e contenido ta berdad of no, pero e kier pa esaki wordo traduci y esun den su contexto real. Y esaki ta encera, segun su cliente ta bisa, cu e mensahe ey el a ricibi for di su amigo Pinocho, kende a bisa cu e ta rabia pa loke a pasa. E acusado a ratifica esaki den Corte y a bisa cu ta e mensahe ey cu el a manda pa su amigo Javier, cu Corte ta uza awor contra dje. “E no tabata mi mensahe. Mi a simplemente mand’e door pa mi amigo wak kico Pinocho a mandami,” segun e acusado.

Ademas, tambe e Abogado a cuestiona con OM ta trata Abogadonan. No por t’asina cu e caso ta bini dilanti riba un diabierna y net un siman prome ta manda e NEP PV pa nan. “Pa representa nos clientenan bon, nos mester tuma tempo pa repasa tur cos y asina riba man e no ta posibel,” el a bisa.

Ademas, tabatin e cuestion cu ta dos celular di dje a wordo confisca, un na luna di februari y e di dos den e otro cos pa cual el a wordo deteni den luna di augustus.

Pa haci un investigacion riba e asunto di mensahenan, Hues a dicidi di para tratamento di caso di Anderson y a manda esaki pa dia prome di juni, pa 10or di mainta.