Abogado Vaders – OM a simplemente a saca nan conclusion di ontheffing cu soborno sin presenta e “link”

Donacionnan cu ta wordo pidi no ta nada straño den mundo di politica na Aruba, mr. Vaders y Iles a trece dilanti den nan defensa. Ademas, nan cliente Paul Croes tabata busca donacion for di prome cu el a bira Minister.

Asina nan a duna e ehempel di e actividad di Green Bowling, cu ta algo cu el a bin ta organisando for di aña 2009 na momento cu pa prome biaha el a participa den un eleccion Parlamentario. E evento a wordo organisa 4 biaha en total y e di 5 biaha a wordo cancela door di e investigacion cu tabatin andando. Pues e evento no ta algo cu a inventa pa haya donacion, pero tabata existi caba. Mescos ta conta pa Concierto di Pasco.

Aki na Aruba, na Hulanda no, ta normal cu politiconan ta celebra nan cumpleaños cu nan votadornan. Pa esaki ta busca donacion. E ta algo cu otro politiconan tambe ta haci. Niun politico aki na Aruba lo por paga tur e gastonan di un campaña y otro eventonan cu nan ta organisa relaciona cu politica. Den cuadro di esaki, e team di defensa a trata di haya un hende pa splica na Corte e cultura politico na Aruba en comparacion cu Hulanda, pero no a logra. E nomber IBIS a duna tur hende miedo di wordo envolvi cu esaki.

Den e aspecto di soborno, nan a puntra Corte con por bay kere declaracion di Schwengle y Filiciana, kendenan mes ta declara contra otro, y no tin ningun otro prueba cu loke cada un ta bisa. Por ehempel, Schwengle ta bisa cu Paul ta cobra, pero e mes no a entrega placa directamente na Paul, sino na Filiciana. E ta bisa cu a hiba 5 mil florin cu a wordo entrega na e cria di famia Croes, pero e no por a identifica e cria tampoco. Filiciana di otro banda a keda practicamente keto henter e investigacion y di repente dia di tratamento e ta entrega un carta cu su declaracion. Pero atrobe cu contradiccionnan. Conclusion ta cu Filiciana su declaracion no ta creibel ni confiabel. Pa colmo e no ta corda nada di e poco cu el a bisa anteriormente.

Den e declaracion di e Chines Siem Mong na ningun momento a bisa cu el a paga soborno na Paul Croes. E Abogado a lesa un parti di su declaracion y cual el a bisa den Corte tambe. Simplemente OM a saca su conclusion cu e t’asina. Loke e Chines a declara ta cu el a sinti, pues su sentimento, cu e mester a coopera cu Paul Croes pa e “ontheffing”nan. “Pues e no ta nifica cu asina cos a bay,” mr. Vaders a bisa. Y a agrega cu no tin ningun declaracion cu ta mustra cu Paul a bisa “mi kier cerbes a cambio di e ontheffingnan”.

Den e caso di Bright Bakery, nan ta haya hopi lamentabel cu un comerciante asina bon hende ta wordo envolvi den e investigacion. Pa cuminsa no tin ningun combersacion getal entre e comerciante y ex Minister. No tin ningun link cu ta mustra e relacion entre ontheffing y e donacion cu e comerciante a haci ora cu el a haya un carta pa esaki. El a contribui pa e competencia di Green Bowling, ya cu su compania mes tambe tin un team di bowling. E comerciante mes a declara cu e ta duna hopi sponser, rond di 150 mil florin pa aña. E ta bini di un famia politico y ta duna hopi sponser na politica.

E caso di ontheffing cu OM ta papia di dje den e caso di Dushi Bagels, tabata relaciona cu un persona femenino cu e propietario a trece cerca e mandatario pa ayudo. E tabata kier a dun’e trabou pa sali di e mal bida cu e tabatin, maltrata door di su casa. E ta un caso di berdad pasobra nan a hasta aserca un fundacion local pa ayudo y proteccion.