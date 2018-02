Acusado acusa atrobe pa posesion di arma y kier bay cas

Diabierna mainta a presenta dilanti Corte e homber Ali K.Th.,kende ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, posesion di hennep riba 28 di october 2017. E ta wordo acusa tambe di posesion di un arma y balanan riba 28 di october 2017.

E mes ta desmenti cu e arma,cu a wordo haya den su cercania, ta di dje.

Su abogado a haci un apelacion pa su cliente sali liber mirando cu e tin 4 luna cera caba,cu no tin chens pa huida, pasobra ta na Aruba e ta biba. E acusado mes a bisa cu e tabatin un trabou y yuda su mama. E ta core riesgo di perde e trabou, mientras cu door di e problemanan den KIA, e ta cerca su so. “Henter dia mi ta pasa riba cama sin haci nada,” el a bisa.

Fiscal sinembargo a pidi pa no lague bay cas. E acusado ta nenga, pero e pruebanan ta mustra den su direccion. Ademas, e tin un carchi castigo di 11 pagina. Di otro banda, “si no ta prome biaha cu bo ta bini dilanti pa un acusacion di posesion di arma di candela, bo por spera cu e castigo no ta baha. Ta subi so e ta keda subi cada biaha,” e fiscal a bisa e acusado. E castigo pa prome biaha ta 12 luna (un aña).

Na final Hues a rechasa peticion di e acusado y a manda e caso pa wordo trata dia 20 di april pa 10’or di mainta. E motibo cu e caso no por a wordo trata, ta cu ta sperando riba resultado di e investigacion forensico riba e arma di candela.