Acusado condena na 4 aña pa atraco arma

E homber Jeandro W. di 26 aña diabierna mainta a wordo condena na 4 aña di prizon pa atraco arma, dos menos di loke Fiscal a pidi den su rekisitorio.

Hues a rechasa e ponencia di defensa cu e reconocemento di e acusado via di confrontacion di potret no ta confiabel. E reconocemento a tuma luga un luna y mey despues di e sucedido. Eskai pa Corte no ta un periodo largo. Cu e denunciante no tabata exacto den su declaracion despues di e atraco, riba e forma cu cos a tuma luga, no ta haci cu e confrontacion via potret no ta confiabel.

Corte ta bisa cu a haci uzo di filmacionnan di camaranan di siguridad, pa compaña declaracion di e victima. A menciona combersacionnan via whatsappo cu ta menciona e fecha riba cual ta atraca e auto di cigaria. E acusado mes a admiti di a hiba e combersacion cu e otro acusado den e mensahenan menciona. Corte no ta kere su version cu Recherchenan a presion’e pa admiti esey.

Hues a tene cuenta cu e atraco aki a tuma luga den dia cla y a haci uso di un arma di candela. E salesman di sigaria a wordo malamente maltrata y a lague cu hopi trauma. Victimanan di casonan asina ta keda hopi tempo cu trauma.

Tambe el a drenta horta cu un otro acusado, den un supermercado, hortando placa di un caha fuerte. Tambe el a warda arma y municion na su cas.

Hues a tene cuenta cu el a yega di bay cera pa tipo di casonan asina caba y esaki no a strobe di ripiti e actonan. Pesey el a wordo condena na 4 aña di prizon. Tambe e mester paga un suma di 50 mil florin pa daño y perhuicio na e victima di e atraco y na Rey Hing e mester paga e suma di 5850,35 florin. Si e no paga esakinan e tin bay cera 1 aña.