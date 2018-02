Afpakteam den accion: Crimen no ta paga! Fuera di auto, scooter, joyas, a haya tambe cantidad di placa cash y droga den Villa na Saliña Serca

Afpakteam a tene un accion grandi, conhuntamente cu Marechaussee (Kmar) y Ministerio Publico di Hulanda. Den cuadro di e accion aki, a tene un huiszoeking dia 7 di februari ultimo den oranan di mainta den un villa na Saliña Serca.

Durante e entrada hudicial a pone beslag riba droga, varios arma di candela y un cantidad di cash.

Ademas a pone beslag riba tres auto y tres scooter. E villa mes tambe a wordo tuma den beslag. Dos detencion en total a wordo haci. E investigacion ta andando keto bay.

Di acuerdo cu nos informacion, e Arubiano cu a keda deteni, C.de Freitas, ta un persona den baho mundo for di hopi tempo.

Aparentemente e tin negoshi na Bonaire, na Hulanda, na Spaña y sigur na Colombia, unda de Freitas hasta tin lazonan masha estrecho cu famianan di difunto Pablo Escobar.

De Freitas ta dedica na labamento di placa formalmente. Cu manera menciona, a haya cantidad di placa cash den e villa na Saliña Serca y droga.

Tur e beslag lo bay p’e fondo di combatimento di criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds). Placa di e fondo aki ta wordo usa pa promove combatimento di criminalidad.

Di e manera ey e ganashi di e accion aki ta bay directamente na beneficio di Aruba. Afpakteam kier aporta na un forma visible n’e fondo.

Afpakteam ta un cooperacion di Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Aduana, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Koninklijke Marechaussee (KMar), Kustwacht di Aruba, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) y RST.

Afpakteam a cuminza traha prome di maart 2017 y ta dedica su mes na combati criminalidad financiero-economico. Crimen no ta paga!

Pa tuma contacto cu Afpakteam: afpakteam@kparuba.com of via tiplijn na 11141.