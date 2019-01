AHATA a instala su hunta nobo pa 2019

Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) a tene su prome asamblea general p’e aña aki pa instala e hunta di directiva nobo.

Tisa LaSorte, CEO di AHATA, a duna un presentacion na miembronan tocante e ultimo actividadnan di e asociacion y e esfuersonan como nan representate p’e sector priva den turismo di Aruba.

Sigientemente a instala e 13 miembronan di AHATA su hunta pa 2019, esta: Chairman Joe Najjar di La Cabana Beach Resort & Casino; Prome Vice-Chairman Paul Gielen di Renaissance Aruba Resort & Casino; Segundo Vice-Chairman Juan Blanco di Riu Palace Antillas; Tesorero Ewald Biemans di Bucuti & Tara Beach Resort; Secretario Warren Stanley di De Palm Tours,

Y directornan ta: Richard Roy di Eagle Aruba Resort & Casino; Javier Wolter di Caribbean Mercantile Bank; Karen Chastain di Aruba Marriott & Stellaris Casino; Willie Chin di The Mill Resort & Suites; Samuel Johnson di Barceló Aruba; Marin Bijl di Divi &Tamarijn All Inclusive Beach Resort; Edgar Roelofs di Manchebo Beach Resort & Spa y Steve Redkoles di The Ritz-Carlton Aruba.

Na final di e asamblea a presenta ultimo informacion di e reforma fiscal di Aruba. E topico aki tabata uno importante p’e miembronan, mirando cu gasto pa haci negoshi a sigi subi den ultimo añanan.

Despues di e asamblea general e miembronan a probecha e ocasion pa topa coleganan den turismo, pa intercambia ideanan y informacion p’asina sigui traha hunto na bienestar di turismo.