Alias Steroid ta nenga di a basha bala riba auto cu dos persona sinta den dje

Diabierna a presenta dilanti Corte e hombernan Javier H. y Anderson F. E prome ta wordo acusa cu riba e fehca di 14 di februari, el a bay na un cas den Madiki y a los bala riba un auto den cual tabata sinta e homber Adamus hunto cu su amiga. E hecho aki a tuma luga un poco prome cu mey anochi, y pa cual el a wordo acusa di a purba mata e dosnan aki; na di dos luga e ta wordo acusa di posesión di arma di candela y posesion di 11 gram di marihuana y 11.6 gram di cocaina.

E otro homber Anderson F. ta wordo acusa di intento di asesinato, un hecho cu a tuma luga riba 14 di Februari 2017 den careda di 2’or di marduga. E dia ey e lo a tira riba e hombernan Adamus y Kelly. Tambe el a wordo acusa di posesion di arma. Tratamento di su caso lo sigui den luna di juni.

Segun por a compronde di tur loke a bini dilanti den e PV, e acusado Javier H., aparentemente a ricibi un impacto di bala. Y esaki a wordo confirma pa su mama, esta cu e yiu ta herida pero e no kier bay hospital pa tratamento. E acusado sinembargo riba e punto aki ta insisti cu esey tabata un tiro bieu, di december 2016.

E scenario ta cu a tira riba e acusado aki den area di Barabas. El a rabia, subi su scooter bay su cas, pasando dilanti cas di Adamus (kende tabata sinta den auto). El a bolbe y pasando riba e mesun ruta el a los bala riba e auto cu a keda perfora cu varios impacto di bala.

Ora cu el a huy for di e sitio, e lo a wordo persigui y a haya su mes envolvi den accidente. Na momento cu e ta eybou na suela parce tambe cu a tira riba dje y eynan el a keda herida. El a huy for di e sitio, lagando e helm atras y banda di e brommer, e chauffeur di un otro auto, a mira un arma di candela cu un persona cu un tshirt a coy y a bay cune. E accidente a sosode den Venezuelastraat. Y ta momento cu nan tabata atendiendo cu e accidente aki, un señora di inicial P., a yega bisando cu un rato prome nan a tira riba su auto staciona dilanti su cas. E y su pareha tabata sinta den e auto. Na e sitio di e accidente a confisca dos huls y un peña cu algun bala.

E informacionnan cu a cuminsa drenta despues di e sucedido ta cu e persona envolvi den tur e sucedidonan menciona ta wordo yama “Steroid”. “Bo ta wordo yama Steroid,” Hues a puntra Javier, pero e ta nenga.

Ora cu a detene su amigo Anderson, riba su celular a haya un mensahe cu ta bisa “Steroid a wordo tira”. E ta data di februari, 2017. Tambe tin un mensahe cu ta bisa cu Steroid a bay riba scooter y tira riba e cas, cu despues el a wordo persigui y nan a tire, cu a haci cu el a dal contra un auto. Den e mensahenan tambe ta wordo menciona cu e no kier bay hospital pa haya tratamento medico.

E acusado Javier ta keda nenga y ta bisa cu ademas e scooter no ta di dje. E helm cu a wordo confisca, e sa bisti de bes en cuando. Pesey, el a splica, cu nan a haya su DNA den e helm. “Pero nan a haya mas DNA den e helm,” el a bisa Hues. Pero e no por a splica Hues di ken e scooter of e helm ta. “Mi no ta corda.”

Loke cu tabata remarcabel den e caso aki ta cu e acusado a reclama cu na momento cu el a wordo deteni na cas, di un ruman, a bay cu su cadena di oro, 1000 florin y pieza di brommer. Pero nada di esaki no ta aparece den un relato of PV. Y Fiscal tampoco ta na altura di esaki. Hues a splica cu e procedura ta pa nan manda un carta pa Fiscal pa haya esakinan bek y si e no duna resultado lo cuminsa un investigacion.

Den un otro relato por lesa e demanda di fiscal