Alviana Davina Arends corona como Miss Teen Model Universo Aruba 2018

Diadomingo ultimo den Marriott Ballroom den conexión cu celebración di 10 aniversario di certamen di Miss Teen Aruba Internacional, srta. Alviana Davina Arends a keda corona di un forma sorpresa pa dicho organización.

Alviana Davina Arends ta un mucha muher no desconoci den nos comunidad, Alviana a yega di representa Aruba den diferente certamen na nivel internacional logrando mas di 5 titulo internacional importante pa nos isla.

Alviana Davina Arends ta un mucha muher hopi activo den nos comunidad haciendo trabou boluntario den diferente fundacion, e ta un Carnavalista activo, bailarina y modelo,actualmente bishitando Colegio Arubano. E biaha aki Alviana a wordo escogi p’e Presidente di MTAI sr. George Winterdaal pa representa Aruba den un di e certamen di modelo mas importante di mundo, Miss Teen Model Universo na ciudad di Madrid, Spaña na 2019 cu ta net 10 aña despues di a representa Aruba na Europa tambe, esta na Bulgaria.

Na aña 2009 Alviana Davina Arends a representa Aruba den e certamen Best Child Model of the World na Bourgas-Bulgaria conquistando e titulo máximo pa Aruba, Best of the Best Child Model of The World contra 52 país e biaha aki su responsabilidad ta hopi mas grandi y manera e mes a bisa su compromiso di hiba Aruba su nomber dilanti ta semper e meta principal ora cu e tin cu representa su isla den exterior.

Sigur di parti di nos redacción ta desea Alviana Davina Arends tur clase di éxito y nos ta sigur cu e ta un bon Embahadora di nos hubentud y cu sigur un biaha mas e lo laga e nomber di Aruba na Halto …Hopi exito Alviana.