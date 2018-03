Ambtenaar a bay Corte pa participa den curso robes: Tin un diferencia entre “Buitengewoon agent” of “Bijzonder Opsporingsambtenaar”

Tin un mundo di diferencia entre nificacion di ‘Buitengewoon Agent van Politie’ y ‘Bijzonder Opsporings Ambtenaar’ locual por resulta den perdida di oportunidad pa haya un salario mas halto como funcionario di Gobierno si aplica e termino robes.

E caso aki ta util pa ora ambtenaarnan apela contra un supuesto decision arbitrario di Gobierno, nan percura pa chek bon ki nan Abogado ta pone riba papel y no bay ciegamente tras di un demanda cu nan haci.Pasobra un ambtenaar no por aspirá di bira “Buitengewoon Agent van Politie” siendo cu ta kurso pa ‘Bijzonder Opsporings Ambtenaar’ Gobierno a habri.

E caso aki por a sosode riba cualkier di e islanan cu antes tabata forma Antia Hulandes y caminda tin dependencia di Directie Arbeid en Onderzoek, pero ta un caso cu a sosode na Aruba.

E candidato en cuestion ta inspector na Ministerio di Labor y aña pasa a haci un peticion pa sigui e curso pa Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Un par di luna despues director di Departamento di Labor a informe cu e no por participa na e curso cu lo a nifica un promocion si e finalisa esaki cu exito.

E homber no a desisti y via Alto Comisario di Polis el a pidi pa reconsidera su peticion y permitie sigui e curso di buitengewoon agent van politie. Ni sikiera nan a reacciona riba su carta pero e ambtenaar a sigui insisti: dia 15 di janauri ultimo el a bolbe manda carta via Alto Comisario di Polis pa lage sigui e curso.

Atrobe nan no a haci caso di dje.

E conoce su materia basta bon si pasobra el a manda un peticion pa Minister di Hustisia tuma un decision basa riba un clausula den ley.

Un peticion asina Raadkamer no por nenga y dia 8 di februari 2018 nan a ricibie y tambe e hurista cu ta hefe di cursonan na Cuerpo Policial.

E ambtenaar tabatin pura pasobra ela tende cu ta na januari e curso pa buitengewoon agent van politie lo mester a cuminsa pero a resulta cu den su funcion na Ministerio di Labor no ta curso di Buitengewoon Agent van Politie e mester sigui sino curso di Bijzonder Opsporingsambtenaar. Y esey lamentablemente e hefe di curso no tin idea ki dia nan ta cuminsa.

Awor cu no a start cu e curso cu nan ta yama BOA y no tin idea ki dia e lo start, Raadkamer no por a haci otro sino rechasa demanda di e ambtenaar. Intencion y deseo di e ambtenaar a diferencia entre Bijzonder y Buitengewoon a resulta fatal pa su caso.