Aparentemente tin biyete di 100 florin falso den circulacion Pero Banco Central ta keto

For di awe ta circula informacion cu tin varios biyete di 100 florin falso den circulacion. Buscando informacion, nos a tuma contacto cu Banco Central di Aruba, pero te cu ayera tardi, nos no a recibi net nada si ta berdad of no.

Segun un vocero di Banco Central, nan lo emiti un declaracion mas den dia, pero manera menciona, net nada.

Si ta berdad, con pueblo por mira y sa ora di haya un biyete di 100 florin den su poder, si e ta falto of no. Hasta a ser bisa cu e falsificacion aki a tuma lugar na Aruba mes.

E silencio di un instituto serio manera Banco Central ta masha sospechoso y pueblo merece un splicacion.