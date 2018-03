Diabierna mainta na Club Kibrahacha 60 Plus a tuma lugar e apertura di ARUBA DOET 2018. Durante diabierna y diasabra lo completa 207 proyecto rond di nos Isla cu ayudo di 4000 boluntario. Esaki ta e di seis edicion di ARUBA DOET, e accion boluntario mas grandi na Aruba organisa pa CEDE Aruba hunto cu Oranje Fonds.

E apertura a wordo haci dor di Su Excelencia, Gobernador di Aruba Sr. Alfonso Boekhoudt hunto cu director di CEDE Aruba, Sr. Daniel Tecklenborg, y director di Club Kibrahacha 60 Plus, Sr. Jeffrey Matos. Esaki den presencia di un cantidad grandi di boluntario y coordinadornan di ARUBA DOET. Pa inicia e fin di siman yena cu trabou y actividadnan boluntario Su Excelencia Gobernador di Aruba a planta un mata di mango den e hardin di Club Kibrahacha 60 Plus. Hardin cu e grandinan lo haci uzo pa relaha. Alaves, Su Excelencia Gobernador di Aruba a ricibi un recorido den Club Kibrahacha 60 Plus y tambe a ricibi un regalo masha special for di e grandinan di Club Kibrahacha 60 Plus.

ARUBA DOET 2018 ta diabierna 9 y diasabra 10 di maart unda proyectonan social, di verf, hardineria, carpinteria y mucho mas lo wordo completa cu ayudo di boluntarionan. Durante e fin di siman un team grandi di boluntario, coordinadornan di ARUBA DOET 2018, lo bishita tur e proyectonan rond di nos Isla.

Team di ARUBA DOET, directiva y oficina di CEDE Aruba y Oranje Fonds ta gradici tur organisacion, compania y persona cu ta dunando nan maximo esfuerso durante ARUBA DOET 2018. Haci Bon, Pasa Bon!