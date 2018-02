Arbeidscontractant a gana caso contra Gobierno pa pague su primanan

E persona aki, kende awor tin 60 aña, a wordo tuma den servicio dia prome di maart, 2010, como arbeidscontractant den servicio di pais Aruba. El a wordo tuma den servicio di Bureau Minister di Turismo, Transporte y Labor schaal 7, dienstjaar 9. Riba e mesun fecha, el a wordo poni na disposicion di Directie Arbeid & Onderzoek como colaborador den “werkvergunning”. E contracto aki tabata pa duracion di e Gobernacion di Mike Eman I, cu lo finalisa riba e fecha cu e Gabinete baha.

El a haya “kindertoelage y detacheringstoelage, etc. E tabat “gelijkgesteld” cu un ambtenaar den servicio temporal. E tabata haya dianan di vakantie y ATV igual cu loke ta valido pa ambtenaarnan; indexering; vakantie-uitkering, etc. Den e contracto cu a wordo firma dia 5 di december, 2012, a keda acorda tambe cu entrante prome di januari, 2011, e ta wordo poni na disposicion di Directie Scheepvaart.

Dia 11 di november, 2013, e partidonan a bolbe yega na un acuerdo di trabou. E ta menciona cu e ta wordo tuma den servicio entrante prome di november, 2013 na Directie Scheepvaart den e funcion di “Administratief Medewerker”, basa riba schaal 7, dienstjaar 9. E ta haya un compensacion di auto di 250 florin pa luna y e acuerdo ta pa duracion di e Gobernacion di Gabinete Mike Eman II. E acuerdo por wordo finalisa prome, pero cu dos luna di aviso.

Dia 18 di augustus, 2015, Conseho di Minister a bay di acuerdo cu un acuerdo laboral nobo den e funcion di “Hoofd Facilitaire Diensten” na Directie Scheepvaart cu salario di schaal 8, dienstjaar 11.

Den carta di 21 di semptember, 2016, e director di Directie Scheepvaart ta bisa e Minister cu e acuerdo ta finalisa 31 di december, 2016 y ta propone pa firma un contracto entrante prome di januari, 2017 pa un duracion di 5 aña como “Hoofd Facilitaire” y pa e bini na remarca tambe pa indexering. DRH ta bisa e Minister na november 2016 cu e persona aki tin un ‘gedongen salris: pa cual e compensacionnan paga a wordo cobra y “verrekend” entrante prome di januari, 2012. Y si kier dun’e esaki toch, e ta un decision cu mester wordo tuma den Conseho di Minister. A bay di acuerdo cu e prolongacion, pero pa duracion di e Gobernacion ey. Despues na mei, a dune prolongacion pa 5 aña y a pone na disposicion di e Minister di Turismo. Na october a mantene e decision di mei, contra conseho di DRH cu a conseha pa contracto di 2 aña.

E demandante ta pidi pa pais Aruba pague mas di 25 mil florin, cu e interes concerni te cu 19 di april, 2017, y pa sigui pague bashipremie, najaarspremie, reparatietoeslag.

E pregunta ta si su contracto a caba cu salida di Gabinete Mike Eman II y si entrante januari, 2012 e tin derecho riba e premienan menciona.

Hues a bisa cu den e decisionnan di CdM di januar y mei no a yega na un acuerdo laboral nobo. El a sigui traha despues di prome di januari, 2017 pero e condicionnan no a wordo fiha di nobo. Pues loke a finalisa dia prome di januari, a wordo renoba bou di e mesun condicionnan.

Hues ta bisa cu e Gabinete demisionario no tabatin ningun derecho di duna e demandante un contracto di 5 aña poniendo e Gobierno nobo lomba contra muraya, mas ainda mirando e sitio financiero di pais Aruba, unda gastonan di personal mester wordo limita.

Gobierno ta bisa cu e acuerdo cu ta gelijk na ambtenaar a caba na december, 2015, pero no ta bisa cu si a splik’e esaki bon cla. El a haya un salario nobo cu forsa retroactivo pero no a bisa cu ta kita e premienan cu forsa retroactivo for di dje.

Pues e ta den servicio di Gobierno te cu 17 di november, 2017, ora un Gobierno nobo a bini. Corte a ordena pa pague e premienan bek for di 1 di januari, 2012 te cu 17 di november, 2017, cu e interes legal, desde 19 di april, 2017, te cu e fecha cu e placa wordo paga completamente.