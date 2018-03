Aruba ta den tropico y e hendenan mester protege nan mes di e solo pa evita cancer di cuero

Dia 4 di Februari tabata dia mundial di Cancer y pa e motibo aki cu Departamento di Salud Publico, hunto cu diferente partner y profesional, a papia riba diferente malesa di Cancer den e luna cu ta tras di lomba. Entre otro a papia di e malesa di Cancer di Pecho, Cancer di tripa, Cancer na boca di matris y mas ultimo a enfoca riba e Cancer cu ta predonima na Aruba, den loke ta diagnostico, esta Cancer di Cuero.

Loke a bini dilanti den e informacionnan suministra ta cu tin basta caso di cancer di cuero na Aruba. Hopi hende lo no por kere pero tin un averahe di mas cu 100 caso cu ta wordo diagnostica anualmente. Ta pesey ta hopi importante pa trece e informacion na comunidad, con pa proteha nan mes y na ki momento tin cu bay dokter, ora cu ta mira cambionan riba e cuero.

Aruba ta den un area tropical, unda cu tin hopi solo y mas cu claro esaki ta haci influencia riba e cuero, y pa cual ta necesario protege esaki.

Cancer di Cuero ta mas prevalente na Aruba. Ta importante pa nos sa kico pa haci pa preveni. Tambe ta importante pa nos sa ki ora pa acudi na dokter. Cancer di cuero cu ta maligno, por parti nan den dos grupo. E non-melanoma skin cancers. Esta e cancernan cu no ta melanoma y bo tin tambe e cancernan cu nos ta yama melanoma.

NON-MELANOMA

Ora cu ta papia di non-melanoma skin cancers, ta papia di dos tipo di cancer di cuero, cu ta e basaliomanan y e spinocelulaire carninomen. Tur dos tipo ta cancer di cuero cu e factor di riesgo ta rayonan ultra violeta di solo. En berdad nos ta biba den un area tropical di mundo, unda cu solo ta cay directamente riba e superficie y tambe riba nos cuero. E ora eynan ta hopi importante pa proteha nos cuero contra e rayonan Ultra violeta cu ta bin di e solo. Vooral di e cuero ta un cuero cu no tin hopi pigment. Hende cu ta di color mas cla, cu tin menos pigment, e ta mas na riesgo. Un hende cu tin mas pigment, un hende mas scur ta un tiki mas protehi. E pigment den nos cuero ta eigenlijk fungi manera un parasol cu ta proteha nos contra e rayonan aki di solo.

Ta importante pa evita solo ora cu esaki ta na su punto mas halto, cual ta entre 10’or di mainta y 4’or di atardi. Si ta bay lama y sigur si ta bay cu mucha, cu nan cuero ta mas sensibel, mester bay prome cu 10’or di mainta of despues di 4’or di atardi. Asina mes mester proteha e cuero cu un crema cu protector solar cu tin un factor SPF riba 30. Tambe, si bay lama, bo ta bisa cu lo bay den e oranan mas cayente, sinta bao di un parasol. Tambe mester watchout, pasobra e santo blanco di nos beachnan, ta refleha e solo. E solo ta kaats y bin bek. E solo ta dal riba e santo blanco di e beach y ta straal bin ariba bek y asina toch por haci daño.

MUCHANAN

Tambe e muchanan cu ta pone den sombra, mester uza un protector solar, cual ta hopi importante. Awendia tambe nos ta mira trahenan di baño cu tin manga largo. Eseynan ta recomendabel pa uza e ora. Mester hunta e mannan, e oreanan y e nanishi hopi bon.

Si wak e cancer basalion, ta un tipo di cancer cu bo ta wak’e hopi biaha riba e nanishi, na e orea, na e mannan, unda cu e curpa ta ricibi mas di e rayonan di solo. Con bo por reconoce? E ta un tumor cu ta cuminsa manera un puishi y a lo largo e ta haya un deuk mey mey. E parti pafo ta manera un crater di un volcan. E parti pafo ta manera briya un tiki. Esey ta un manera pa reconoce e cancer. No keda warda si bo ta wak un desaroyo asina riba bo cuero.

E cancer aki no ta un cancer cu ta plama, pero e ta crece den profundidad. Bo por imagina si e crece riba e nanishi, of bo orea. E ta destrui e kraakbeen, of e ta destrui e weso. Pa sak’e ta mas dificil. E ora ey hopi biaha ta bin un problema cosmetico. Vooral si ta nanishi tambe. Hopi biaha e no ta keda nechi. Ta importante pa bay na tempo y despues cu e wordo trata, e por wordo opera of cu criocirurgie. Hasta mester bestraal esaki den cierto casonan. E ora tin cu keda control’e pa cinco aña, pa asina wak si e no ta bin bek den vecindario. Tin biaha nan ta bin riba mas luga.