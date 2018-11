Aruba y Hulanda a firma protocol pa CAFT keda por lo menos 3 aña mas

Diahuebs Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Minister di Finansas Xiomara Ruiz-Maduro a firma un protocol cu Secretario di Estado Raymond Knops y Minister di Finansas di Hulanda, Wopke Hoekstra, relaciona cu e maneho financiero di Aruba pa yega na finansas publico responsabel y duradero.

A base di e protocol aki, e norma di deficit/surplus pa e añanan nos dilanti a wordo palabra, di acuerdo cu e maneho financiero economico FEM di Aruba y aproba pa Parlamento den un mocion dia 4 september ultimo: 2019 – 0.5%, 2020 + 0.5%, 2021 + 1%. Tambe a palabra cu e gastonan di salario den aparato gubernamental lo baha, segun e plan di rebaho di gasto di personal cu Gobierno di Aruba a stipula.

Esaki lo conduci cu e debe di pais Aruba lo baha na 2029 na 70% y na 2035 na 50%. Esaki Prome Minister a anuncia na varios ocasion caba.

FIANSA NA INTERES ABOU

Hulanda a keda para riba su posicion cu NO ta duna e fiansa aki, tanten cu Aruba no sali di e situacion di deficit. Una bes cu Aruba tin surplus financiero (2020) lo por bin na remarca. E argumento di Hulanda ta cu Aruba (lesa Gobierno anterior) na mas di un ocasion a haci promesanan y no a cumpli, specialmente despues di e KB riba Gobierno anterior na 2014. Awor Hulanda kier mira resultado y despues lo evalua. Gobierno di Aruba ta lamenta cu no por a yega na palabracionnan mas concreto riba e punto aki y a expresa esaki tambe na Hulanda. Aruba ta bai paga 230 miyon florin na interes den 2019, cu por a wordo evita parcialmente, si Hulanda no tabata tin asina tanto desconfiansa debi na e maneho cu e Gobierno anterior a hiba.

CAFT LO WORDO EVALUA

A keda palabra cu Caft lo wordo evalua riba su funcionamento den ultimo añanan. Ademas Aruba lo cuminsa prepara e Begrotingskamer, cu lo reemplasa Caft den 3 aña. Condicion ta naturalmente cu Aruba ta yega e surplus duradero manera stipula den Fem.

CONFIANSA

Locual ta resalta ta cu Hulanda ta kere den e maneho financiero di e gobierno actual. E maneho di Gobierno di Aruba a wordo ancra den e protocol. Esaki ta contrario na e normanan den pasado, cu a wordo impone pa Hulanda. Gabinete Wever-Croes a para fuerte tras di e plan aki, cual ta mas realistico cu e normanan cu a wordo impone den pasado.

“Cu esaki ta bolbe bek trankilidad den e relacion entre Aruba y Hulanda y ta cuminsa un etapa nobo di confiansa. Talbes no totalmente ainda pasobra ainda Hulanda no a acepta pa yuda Aruba cu fiansa. Pero pa prome biaha desde e welga di hamber di ex prome minister Eman den 2014, awor tin trankilidad atrobe. Locual a resalta di e negociacionnan ta cu no mester a bay te Hulanda pa haci esaki posibel. Por medio di un conferencia di video tur esaki a tuma luga.

Den un aña nos no por coregi e erornan cometi den ocho aña, pero nos ta riba e bon caminda, paso pa paso. Cu esaki nos ta reestablece e confiansa den Reino, e confiansa di nos Rating Agencies, e confiansa di inversionistanan, y ta trece trankilidad tambe den nos comunidad.