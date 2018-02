Arubiano a nombra den posicion halto den Marriott International

Riba websitenan internacional por a lesa un anuncio di Aruba Marrriott, anunciando cu Marriott International a nombra e nativo di Aruba Antoinette van den Berg como Vicepresidente di “Sales & Marketing Operations for the Caribbean and Latin America”.

Den su rol nobo, nan ta bisa, Antoinette lo supervisa e Directornan di area di e departamento “Sales & Marketing” pa e region, y lo mantene su responsabilidadnan pa Caribe. Adicionalmente, e lo tin un area tambe den e “Luxury Team”.

“Antoinette ta trece cune experiencia amplia for di su añanan trahando den region di Caribe y Latino America y a sobresali como Area Director of Sales & Marketing” na diferente ocasion y mercado. Ta su pasion pa Caribe y e caracteristica luho ta e ingredientenan principal pa su exito,” segun Alex Fiz – Vice Presidente Regional Sales & Marketing Caribbean & Latin America.

Debi na su pasion pa hende y crea relacionnan di largo plaso, Antoinette – naci y cria na Aruba – tabata sa for di inicio di su carera profesional cu e kier ta parti di e industria hotelero.

El a cuminsa cu Marriott na 2005 como “Senior Sales Manager” na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino y despues a wordo promovi pa “Director of Sales” y djei pa “Director of Sales & Marketing” di e hotel. Na un fase hopi tempran, Antoinette a identifica su mes cu e balor y cultura di e compania Marriott, cual tabata e factornan principal cu a encurash’e pa keda y crece cu e compania. “Mi ta admira sr. Marriott y loke su famia a haci pa e industria di hospitalidad como tambe pa e asociadonan y nan comunidad.

Ki ora cu mi wordo puntra, mi ta hopi orguyoso pa bisa cu mi ta traha pa Marriott International.”

Na 2013, Antoinette a muda for di su isla natal Aruba pa Florida pa ocupa e funcion di Area Director of Sales & Marketing” pa region di Sur America cu Marriott International Inc. Y desde 2014 Antoinette el a bin ta supervisa “Sales & Marketing Discipline” pa Caribe, como Area Director of Sales and Marketing.

Antoinette ta graduado di Boston College na Massachusetts, cu un grado den Mercadeo. E ta casa y tin dos yiu muhe y ta disfruta su tempo biahando cu su famia.

Antoinette ta un ehempel briyante di un muhe Arubiano kende a cuminsa su carera como un profesional hoben riba e isla y a crea un carera internacional impresionante debi na trabou duro y un determinacion grandi pa crece.

Esaki ta demostra cu apesar cu e ta bini di un isla chikito, su perseverancia a habri hopi porta p’e internacionalmente y a dun’e e oportunidad pa crece den un compania multinacional. Di acuerdo cu Antoinette, pa un hoben profesional ta exitoso, nan mester tin e gana pa siña di e diferente aspectonan di e indutsria hotelero y turismo, mientras cu e crecemento ta bini den forma natural.

“Tur cos den bida ta bini na e momento husto, y bo mester traha duro, sea curioso, scucha y siña, tuma riesgo y no tinmiedo pa pidi pa ayudo. Mas bo sa, mas valioso bo conocemento lo ta. Busca bo pasion y tuma e oportunidad pa biaha mundo, explora y expande bo limite,” Antoinette a expresa.

Pa awor, el a bisa, e no tin nada planea a corto plaso. Probablemente na cierto momento e lo tin gana di bolbe su “One Happy Island” y busca un forma pa sigui cu su carera den Marriott.