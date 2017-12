Asina cu aña bolter, Minister Dangui Oduber a priminti di bay cu man duro riba Fundacion Lotto pa Deporte

Otro problema cu a wordo confronta cune ta Lotto pa Deporte na unda cu 1 dia prome cu eleccion den un reunion general a duna sr. Di Stefano Wernet, kende tabata Presidente di Hunta di Comisario di LTP e “greenlight” pa por a bay notario y cambia statutonan fecha dia 17 di october 2017.

Di e forma ey, sr. Di Stefano Wernet a wordo nombra como e prome director di e fundacion por medio di e statuto nobo.

Algo di mala fe cu a wordo haci p’e Hunta Comisario cu sr. Wernet mes tabata presidi, cu a wordo institui p’e Gobierno anterior di Mike Eman na unda tambe bo ta haña cu sra. Bevinda de Sousa (casa di ex Parlamentario di AVP Desiree de Sousa-Croes) ta un miembro di e hunta.

Locual cu nan kier a haci ta purba na mara e man di e Minister actual cu e acto di mala fe aki, na unda tambe nan a nombra pa 4 aña mas e miembronan actual institui dor di Gobierno anterior via statuto.

Pa colmo den e mesun temporada e mesun individuonan aki a lanta un stichting nobo p’asina converti loke tabata Comision Sportsubsidie Aruba den un stichting, cu a ser yama Stichting Sportsubsidie Aruba.

E mesun Di Stefano Wernet aki ta den e Hunta Comisario di e Stichting nobo y tambe via statuto a duna poder na COA di ex Secretaria di Ministerraad di Gobierno anterior, sra. Nicole Hoevertsz e poder pa bin dicidi cuanto placa ta bay na cua federacion of instancia deportivo aki na Aruba.

Pueblo por conta cu e mandatario lo bay baha cu man duro riba e stichting aki manera aña nobo habri.

Minister Dangui Oduber ta sigura tambe cu manera aña nobo habri, di lo bay tuma e pasonan necesario pa distitui e abusadornan aki fo’i Lotto pa Deporte.

Durante un cambio di Gobierno e ta algo masha normal cu un Gobierno nobo ta re-emplasa e miembronan di Hunta Comisario cu hendenan di confiansa.