Asociacion di Consehero di Impuesto (AVvB) – Ta aclarea e sistema di cobransa di BBO/BAZV/BAVP

For di dia 1 di juli 2018 tin diferente cambio cu a wordo incorpora den ley di BBO y BAZV. Den e sistema di impuesto di Aruba a inclui un impuesto nobo, esta e ‘Belasting op additionele voorzienigen PPS-projecten (‘BAVP) cu un tarifa di 1,5%.

E tarifa di BAZV a subi di 2% pa 3%. E tarifa di BBO a keda 1,5%. En total e BBO/BAZV y e BAVP a bira 6%. Banda di e adaptacion di tarifa tin algun otro cambio cu a wordo incorpora, pero cu nos lo no trata den e articulo aki.

Asociacion di Consehero di Impuesto (AVvB) ta spera di por duna un splicacion cu ta aclarea e sistema di cobransa di e BBO/BAZV/BAVP cual ta na vigor tanto prome y despues di 1 di juli 2018.

E TIPO DI IMPUESTO

E BBO, BAZV y e BAVP cu a keda introduci recientemente ta tiponan di impuesto cu ta wordo cobra riba e volumen di benta cu e empresarionan ta realisa den cuadro di nan empresa of profesion pa duna servicio of entrega di producto na Aruba.

Como volumen di benta ta wordo considera e total di e compensacion cu e empresario ta haya, incluyendo e BBO/BAZV/BAVP cu e empresario a cobra e cliente, p’e servicionan duna y productonan entrega den e cuadro di su empresa.

E unico diferencia entre e BAZV y e BBO/BAVP ta cu e BAVP ta un cobransa destina (‘bestemmingsheffing’) cual ta nifica cu e impuesto no ta bay pa Gobierno su caha general sino ta destina p’e fondo di AZV.

NOTIFICACION RIBA E FACTURA

Na momento cu a introduci e ley di BBO na 2006 tabata poni den e concepto di ley un prohibicion pa menciona e BBO riba e factura.

E tempo ey e sector comercial a protesta contra e prohibicion aki y asina a saca e prohibicion for di e ley definitivo. Esaki ta ensera cu a base di ley actual e empresario ta liber pa dicidi si e kier pone e BBO y awor e BAVP riba e factura/bon of no.

Contrario n’esaki, p’e BAVP (cual ta un cobransa destina) si tin un obligacion pa ley p’e empresario menciona e BAZV cu ‘e mester paga’ na Departamento di Impuesto riba e factura/bon.

Tambe en caso e empresario ta cobra e BBO/BAZV/BAVP na su clientenan y kier menciona esaki riba su factura/bon, e mag di duna e BBO/BAZV/BAVP un otro nomber, por ehempel ‘sales tax’, ‘tax’, ‘impuesto’, ‘heffing’.

TARIFA

E empresario ta liber pa dicidi si e ta cobra of no cobra of cobra parcialmente e 6% ‘cu e mester paga na Departamento di Impuesto’ na su clientenan.

Cu tin empresarionan cu ta cobra un tarifa diferente, p.e. 6,38% tambe ta permiti.

P.e., dor di cobra e porcentahe di 6.38% e BBO/BAZV/BAVP cu empresario mester paga na Departamento di Impuesto ta wordo carga completamente dor di cliente. Esaki ta un decision di e empresario cu ta permiti pa ley.

CONCLUSION

A base di e ley actual, empresarionan tin e libertad pa dicidi con nan kier cobra e BBO/BAZV/BAVP y na cual tarifa nan kier cobra nan cliente.

For di punto di bista di e cliente esaki por trece confusion, si cada empresario trata e BBO/BAZV/BAVP na un manera diferente.

Ta keda e ora na cada cliente pa dicidi serca ken e ta haci su compranan.