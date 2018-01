Atracador condena na 5 aña

Diahuebs mainta Corte di Prome Instancia a dicta sentencia den e caso contra e homber Arubiano E de C., acusa di tabata complice den e caso di atraco cu a tuma luga riba un agencia di money transfer den Socotoro.

E homber aki a trata di defende su mes bisando cu el a wordo menasa door di e atracador real pa e coopera cun’e. E ponencia aki a wordo rechasa door di Corte. Den e sentencia ta para cu a rechasa su ponencia basa riba declaracion di e victima y e filmacion den e luga. Pa cuminsa, e señora a declara cu e homber aki a drenta su so e luga y di biaha a pasa man pa e dos celularnan riba e mesa, y a obligue pa bay patras. Manera e señora a declara, por a mira riba e filmacion tambe. Ora cu e homber color scur tabata patras cu e victima, e acusado a sigui hinca placa den un tas. Na momento cu un cliente a drenta, el a cana bay pafo. No tabatin niun indicacion cu e tabata bou di menasa. Pues pa Corte a keda proba e acusacion.

Hues a splica cu den e caso aki a uza un arma di candela, no door di e acusado mes, cu a wordo poni na cabes di e victima. E tipo di delitonan aki ta trece hopi angustia bou di e pueblo. Aruba ta depende di turismo y no mester di e cosnan aki. Ademas, no ta prome biaha cu e homber aki ta envolvi den un atraco y a yega di sinta un castigo di 4 aña caba. Pesey Corte ta bay di acuerdo cu e exigencia di fiscal, esta 5 aña. El a bisa e acusado cu e tin derecho pa apela e decision aki.

E acusado mes no a keda mucho contento y a contesta di biaha “sigur mi ta bay apela tambe. Boso tur ta harto di corupto,” el a bisa mientras cu funcionarionan di CEA tabata escolte pafo di sala.