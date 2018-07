Ban demostra nos sosten real na nan, Hobennan local sumamente talentoso buscando apoyo

Manera ya ta conoci, awe diasabra riba e barco Freewinds lo tin un concierto magnifico presenta pa “Go Cultura Foundation”.

Un concierto cu ta wordo haci no solamente p’e fundacion aki por recauda fondo pa sigui cu su trabao importante di stimula y engrandece e bida artistico y cultural riba nos isla, pero tambe pa duna oportunidad na varios talento hoben di Aruba e oportunidad di wordo mira riba escenario.

E entusiasmo di e cantantenan aki ta hopi halto. E hecho di por presenta den un concierto di un nivel excelente, ta nifica masha hopi pa nan.

Ta keda na nos awor pa demostra nos apoyo real na un causa asina importante y positivo, dor di cumpra carchi, yena e sala di Freewinds, p’asina e hobennan aki por presenta dilanti di un publico grandi.

E elenco di artista aki, bao guia di “The Freewinds Band” hunto cu Edjean Semeleer, ta consisti di Gigi Linarez, Rileyson Sint Jago, Ferghall Vlaun, Shannon Bueno, Camilo Bastidas, Shania Henry, Liam Kelly, Jeremy Garcia, Stephanie Albertus y Jeanedy Semeleer.

Si ainda bo no tin bo carchi di entrada cumpra esun di bo ainda awe. Dos mucha bao di 16 aña ta drenta cu 1 carchi, nos ta conseha bo pa bishita oficina di “Go Cultura Foundation” den J.G. Emanstraat 24 durante orario di oficina, of comunica cu nan via nan pagina di Facebook, of na telefon 583-0808, celular 569-5442 of via email na info@gocultura.org

Fantastic Gardens y Taste my Aruba Café tambe tin carchi obtenibel.

Ban demostra apoyo genuino na nos artistanan local cu ta trahando duro continuamente pa logra cosnan positivo y pa engrandece nos rikeza cultural. Nos ta haciendo nos parti y abo?