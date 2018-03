Bon Bini na e famia blou di KPA – Sr. Andrew S. Hoo ta e Waarnemend Korpchef nobo di Cuerpo Policial Aruba

KPA ta yama bon bini na waarnemend Korpchef Sr. Hoo na e famia di Cuerpo Policial Aruba. Sr. Hoo no ta un persona desconoci den nos Cuerpo Policial y tampoco den nos comunidad.

Sr. Hoo tin un trayectorio largo den husticia. El a cuminsa den Cuerpo Policial Aruba na aña 2001 pues e tin un diploma MBO politieopleiding niv. 4, Politie Academie te Appeldoorn, Bachelor Of Science Hotel Administration, Associate of Science Hotel Management y Executive Master of Tactical Policing major in General Leadership. Sr. Hoo ta un persona profesional y dedica na su trabou.

Sr. Hoo ta casa y tin dos yiu. Un persona dedica na su famia. Despues di a bay forma parti di e famia di Marriott Hotel Aruba como Complex Director of Loss Prevention and Risk Management. Sr. Hoo ta bolbe su cas bek na unda el a sirbi su pais cu honor y pasion pero e biaha aki e ta cla pa fungi den e posicion di Waarnemend Korpchef di Cuerpo Policial Aruba. Un persona cu conocemento amplio den e parti hudicial, industria di turismo y siguridad. Aruba por ta orguyoso pa ricibi un hoben profesional y studia pa asumi e responsabilidad di nos Cuerpo Policial Aruba. Bon Bini na Sr. Andrew S. Hoo.