Skirbi pa Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

Lieve mensen, bon dia yen di alegria! Cu e luz di Pasco briyando den nos curason mas tanto, asercando e fecha riba cual nos ta desea tur nos famianan y amigonan y tur cu nos topa riba caminda un Bon Pasco!

Si mi ta conta e dianan bon, nos tin dos relato mas pa 2017. Esaki y esun di otro siman tambe. Nos journalistanan y periodistanan a traha duro henter aña, y ora nos ta liber nan ta traha pa nos por haya lesa e noticianan cu ta pasando.

Den e relato aki mi kier a gradici un y tur cu a coopera den e bunita publicacionnan di mi relatonan semanal, hunto cu e potretnan pa dorna y compaña e relatonan. Danki na Bon Dia, AWEMainta, Solo di Pueblo y Diario!

Mi ta gradici tur lector cu ta lesa mi relatonan cu hopi smak y cu ta dunami compliment regularmente pa mi bon trabou.

Danki n’e dos cabayeronan di Setar cu a drecha mi telefon di cas pa mi.

Danki n’e cabayeronan di Serlimar cu ta piki sushi tur siman na mi cas.

Danki na dr. de Windt un biaha mas, pa tur locual e ta y a hasi pa patientnan na Aruba. Nos a comprende cu dr. de Windt lo tin su website pa cualkier pregunta den futuro, e ta semper cla y dispuesto na informa nos y conseha nos ora nos tin cualkier pregunta den su direccion.

Mi kier a gradici su bunita secretarianan, Karen, Lourdes y Helen cu tambe sa yuda ora Karen ta cu vakantie.

Hopi hopi jammer cu net e bon dokternan no mag di sigui traha despues di nan 65 aña di edad.

Un danki eigenlijk na tur nos bon dokternan, nos dokternan di cas, e lieve dr. Sneek y su bunita secretarianan Bea y Lilian, y un danki tambe na dr. Aljaf y su bunita secretarianan Verushka y Tamara.

Danki na Wit Gele Kruis. Si, t’e temporada cu nos tur ta reflexiona y duna danki den formanan diferente, cu un extra atencion of cu un regalito of cu un yamada telefonico na esnan cu ta un tiki druk cu nos no por topa.

Pero nos curason ta manda tur bon deseo pa nan tur cu hopi bendicion di Dios pa sigui cu e bon trabou.

Un danki diki gordo tambe pa mi famia cu semper ta cla pa yuda ami y of yuda otro cu cualkier atencion y coperacion.

Danki na mi ruman homber mayor Roy, pa a cambia e tire di mi auto pa mi!

Danki na mi rumannan homber Roy y Lucky pa cushina asina dushi durante henter aña pa nos mayornan!

Danki na mi esposo Johan pa tur e dushi actividadnan bunita comparti den 2017. Lady Ruth no tin mester di bay den detayes, pero si, cu e fecha bunita magico di amor eterno ta dia 21 di december, diahuebs awor, cu Poder di Dios, ora nos recorda y reflexiona riba nos 40 aña di bida matrimonial hunto, den dushi union di amor y pasion cu hopi gradicimento na nos curason pa cada dia, cada momento, cada experiencia y cada les cu a crusa nos caminda.

Na nos yuinan tambe danki pa sigui riba boso bon caminda escohi di boso mesun libertad. Danki pa ta bon ehempelnan pa otro famianan hoben den boso perseverancia y boso talentonan celebra cu boso yuinan, nos nietonan y nieta, nos tesoronan inpagabel.

Y asina mi lista pa duna danki por sigui… Danki, danki y mas danki na tur mi bon y dushi hendenan.

Mi famianan y amigonan leu y serca.

Nos ta termina nos relato di awe cu un pabien grandi na tur nos artistanan y musiconan cu a luci den 2017 cu nan talentonan y donnan.

Specialmente esnan cu a presenta den Manic Monday, pabien n’e ganador Junior cu a gana e premio diki gordo di Afls.2.500. Oh, ki bunita tabata e ultimo capitulo di Manic Monday pa 2017.

Pabien n’e grupo di baile The Mafia y tambe n’e cantante musico, Camilo. Exito n’e organisadornan pa otro actividad di Manic Monday pa otro aña.

Danki Cas di Cultura, Unoca y tur otro patrosinadornan cu a carga e show aki na bienestar di nos dushi hobennan talentoso!

Danki Pueblo di Aruba, cu Creador di Paz y Amor bendiciona nos tur awe y semper!