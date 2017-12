Bon dia yen di alegria!

Skirbi pa Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

Y asina Pasco a bin y bay. Den su mesun forsa di amor y alegria. Den su mesun trankilidad. Den su mesun silencio di “Nochi di Pas”.

Nos tin e Lus atrobe pa compaña nos e aña nos dilanti y henter nos bida, pasobra esey t’e Pasco di berdad.

E palabranan bunita cu a bin na mente y curason un biaha mas, tabata e palabranan di amiga Yakari Gabriel Torres, un di e Poetanan Top di Aruba.

Durante e presentacion y lansamento di su prome buki di Poesia “Cold Coffee” tabatin “botonnan” cu varios sorto di “quotations” di Yakari mes na benta y nos a gusta varios di nan. Esun cu mas Lady Ruth a gusta, ta esun cu ta bisa: “Nothing was ever as liberating as forgiving myself” y shonnan, e bunita Poeta aki, Yakari, tin rason! No tin nada mas bunita, cu ta alivia cu pordona bo mes! Hopi biaha bo ta tende, pordona otro pa cos por sigui bon cu bo, pero ta ora bo pordona bo mes tambe, bo ta sinti mas pas y mas balans den bo mes.

Tabatin dushi ambiente di un DJ cu su musica moderno den Flor di Oriente e anochi ey, algun siman pasa, den december, e ultimo luna di 2017.

Mayoria di su amigo y amiganan a bin celebra cu Yakari su buki nobo cu a cuminsa bay manera pan cayente.

Nos ta felicita lieve Yakari y ta desea e hopi exito cu su prome buki di Poesia den expresionnan hopi biaha fuerte y yen di emocion, cu ta ponebo pensa riba bo mes tambe riba bo olanan di bida.

Lady Ruth ta spera cu boso Pascu tambe a bin y bay bon, culmina di pas y amor den famia y den cada curason.

Berdad ta, cu no ta tur hende of tur famia ta anticipa e dianan di fiesta di fin di aña, pa motibo di nan soledad y of tristesa pa un of otro motibo.

Y tin famianan cu no tin un kerstboom y of kalakuna horna riba mesa of un pan de jamon. Pero e mundo ta sigui lora asina cu su ups and downs y nunca tur hende ta keda satisfecho ni complaci, pasobra asina mes cu esnan cu tin hopi y sa comparti cu otro, nan tambe ta sigui keha di un of otro cuminda cu a sali salo of duro of seco di mas.

Ban spera cu e aña nobo nos dilanti lo trese cosnan bon, bunita y positivo pa tur.

Nos sigui gradici Dios di amor pa Su lus bondadoso den nos bida, nos duna danki na Dios pa nos salud cu nos mes tin cu cuida, pasobra Dios no ta baha foi shelo pa pone un pida fruta of berdura den bo boca, ta abo mes tin cu come saludabel y move un crenchi, aunke ta den cas mes.

No ta nos tur ta den e condicion pa bay cana hopi ronchi riba Linear Park of rond di stadion. Hopi di nos ta bolbe traha plannan cu promesanan na nos mes pa hasi tal y tal proyecto of pa no hasi e mesun foutnan cu nos a hasi den 2017, pa nos stima nos mes y nos famianan mas, etc.etc.

Lady Ruth no ta gusta hasi ningun promesa na su mes, pero simplemente ta sigui hasi su best pa bira un mihor hende tur dia si por.

Cuminsando cu e cosnan simpel cu ta por nada duna na nos tur, esta, bisa otro “bon dia” y “danki” djies pa menciona dos di nan.

Den nomber di mi famia, mi esposo Johan y mi mes, pero tambe den nomber di nos demas famianan, nos yuinan y nan mesun famia, nos mihor deseonan pa un BON 2018, yena di bendicion na salud, amor, pas, alegria y sabiduria.

Esnan cu tin nan grandinan ainda ta hopi bendiciona. Duna nan di bo tempo y atencion, bishita nan regularmente y duna un man na unda cu tin mester y na unda cu por.

Ban sigui accepta cada dia precioso como un bunita regalo di nos Creador di Amor.

Shonnan tur: “Bon Aña” ricibi bo Dande den bo mesun curason, scuchando un cd di Dande, of na radio, of si bo tin suerte cu un grupo di Dande na bo cas.

Ricibi bo aña nobo cu gradicimento y alegria. Corda cu alegria nos por crea, tristesa ta bini di mes.

Un brasa cu sunchi pa tur mi fiel lectornan cu mi tradicional saludo di “Bon dia yen di alegria!” Happy New Year! Een gelukkig 2018! Feliz 2018! Bon aña nobo 2018!