Bon Dia, Yen di Alegria

Skirbi pa: Ruthy “Lady Ruth” Vrieswijk-Bergen

Trio Olinaida ta e unico Trio di hende muhe di antes, di cual Lady Ruth conose nan integrantenan, entre nan, Sra. Ina Geerman Dijkhoff – Trio Las Campiranas tabata conosi tambe, entre otro, na Radio Kelkboom hopi aña pasa, si nos ta corecto. Hopi Trio aki na Aruba antes, cu serenata paki serenata paya. Y ora e serenata no tabata wordo aprecia, nan tabata core cu nan cu un baño di urina.

Asina un di e integrantenan di un di e Trionan a menciona den e seccion Trio, rescate di memoria. Tabata un bunita atardi den Cas di Cultura cu e atencion ariba Trio. Tres tocado di guitara tocando y cantando den nan combinacion di voz.

Rondaya a briya e atardi bunita aki, mi no a conta cuanto guitarista hunto, pero por wel di ta un dozijn of mas, elegantemente bisti den un di nan uniformnan y nan a toca hopi dushi mes. Entre nan, e gentil cabayeronan hermanos Rolin y Carlos Croes. Si no ta ruman, ta primo, pero den famia e ta, e talento bunita ey di toca guitarra y canta. E Trionan mas conosi pa Lady Ruth ta Trio Huasteca y Trio Los Arubeños. Of Trio Los Arubeños. Ta laf, pero Lady Ruth no ta domina su laptop dje bon ey pa sa con ta usa e nje – e ~ ariba e letter correcto. Mi disculpa pa esey.

Tabatin mas presentacion e atardi ey di algun Trio cu ta existi hopi aña caba y tambe un video di musiconan latino back in time cu a toca den conhunto y of despues Trio. Etty Toppenberg a representa su Trio Huasteca cu un solo cancion y Trio Los Arubeños tambe a luci cu nan excelente presentacion, principalmente nan bunita cancionnan na nos dushi idioma Papiamento. Mester duna Mirto Lacle un pluimpje pa a guia e atardi aki den un forma mas cortico posibel den su papiamento y e mes a hasi un joke di dje, bisando cu nan a bisele cu e tin solamente tres minuut pa papia, pasobra ta su custumber di papia hopi largo den programanan asina, pero e biaha aki ela hasi su best y nos por bisa cu ela logra den un forma nechi y simpel dirigi e programa mas kort en krachtig posibel.

Remarkabel ta, cu e sala di Cas di Cultura tabata yen yen di amantenan di musica di guitarra, amantenan di Trio cu nan musica romantico mayoria biaha. Nos pabien na e organisadornan di e bunita atardi aki, cu sigur a toca e curasonnan cu inspiracionnan bunita, specialmente Rondaya Universo cu awor tin nan disco compacto tambe na benta pa esnan cu ta gusta musica di guitara y canto di e cantikanan di mas bunita. Lady Ruth ta contento cu na bida el a busca Trio Los Arubeños pa a toca pa su kerida Mama riba un di su cumpleanonan y tambe riba un di su mayornan nan aniversario di boda. Trio ta unico y inigualabel den nan dushi toca y canta – No tin nada mas elegante y romantico cu un Trio di guitara.