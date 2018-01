Boto cu refugiado Venezolano a kibra den mita, Tin 4 morto y 26 persona desapareci

Diaranson den oranan di merdia pa atardi alarma ta wordo bati pa un grupo di naufrago (refugiadonan) cu a yega na costa di Corsou, na Koraal Tabak. Autoridadnan a wordo manda cu urgencia na e sitio y a constata cu cuatro curpa a wordo haya mientras cu tin 26 persona desapareci, despues cu e barkito, cu a sali for di San Jose, costa di estado di Falcon, destino pa Corsou a confronta problema. Tabata trata di un grupo di Venezolano (Refugiado), kendenan tabata huy di nan pais abordo di un barkito den mal estado, pero yegando Corsou lama a kibra e boto y no ta tur a logra yega costa. Te cu den oranan di atardi a haya 4 curpa, dos homber y dos muhe, cu a wordo haya banda di resto di e boto. Extraoficialmente ta wordo bisa cu lo tin 26 morto y 4 sobreviviente ya cu aparentemente 34 of ta 36 persona a sali for di Venezuela abordo di e e barkito cu a scheur den mita, probablemente door di e peso tambe.