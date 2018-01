Boto piscador Venezolano cu problema cu motor a yega Boca Catalina

Dia 7 di januari 2018 pa mas o menos 8 am Central di Polis ta yama Polis Maritimo cu e informacion cu un boto Venezolano mester a yega Boca Cathalina.

Strand Politie tambe a bay e direccion ey. Na yegada di Strand Politie enberdad ta topa un boto. Ta trata di e boto registration AQYM 2498 “Las Gemelas”.

Polis Maritimo tambe a presenta n’e sitio y a cuminsa cu nan investigacion.

A resulta cu dia 4 januari 2018 e boto menciona a sali di Venezuela di “Tocopero” cu 2 persona na bordo pa bay pisca. Nan a bay pisca den becindario di penisula di Paraguana. Nan a haya problema cu motor y drief pasa Peninsula di Paraguana voorbij.

Nan purba haci siñal cu nan cuchiu pa tera, pero sin resultado. Nan a sigui drief bin direccion noord. Nan a keda drief 3 dia riba laman.

Nan tabatin awa so abordo, pero sin cuminda. Dor cu nan a tira reda den awa di Venezuela nan tabatin algun pisca abordo y asina a cuminsa come pisca curu. Coriente a hiba nan te trece nan algun miya pabao (west) di Aruba. Dor cu nan a wak tera, nan a keda purba start un motor y a logra tambe net pa trece nan serca di tera na altura di Boca Cathalina.

Pa mas o menos 6or di mainta nan a yega Boca Cathalina. Un di nan a bula na awa bay tera pa busca ayudo.

Boto di Polis BP 2 tambe a yega n’e sitio. Y a tuma e personanan over y asina sleep nan boto direccion waf di Barcadera.

Personal di Imigracion a klaar in e persona nan. Via caminda oficial por a saca afo cu enberdad Venezuela a manda un aviso cu e 2 persona nan aki ta perdi riba laman.

Mirando nan tabata cansa y sin come bon e ultimo dianan Cruz Cora a tuma nan over p’asina pa den ora di mainta, nan traha riba nan boto pa nan por sigui bek direccion Venezuela.

Polis Maritimo a yuda nan cu sparkplug y fuel pa nan boto. Asina pa nan por bay bek Venezuela sano y salvo.