Brazil Taekwondo a reuni cu su miembronan Tin demanda pa un trainer y coach stabiel

Diaranson anochi na Centro di Bario Brazil tabatin e prome reunion di aña di Brazil Taekwondo Stichting hunto cu e directiva nobo presente.

Awor cu e aña a caba di cuminsa nan a bin cu varios idea di kico tur lo bay y kier haci den 2018 pa cambia e direccion un tiki di recauda fondo.

Dianne Ponson ta un di e miembronan cu a bin cu e idea di coffee morgen, mientras cu Judith Nassy a trece pa dilanti un bingo.

Jervis Lowe, Danica Delamore, Andy Fradl y Marilu Fradl kier un trainer y coach stabiel pa train e team di Brazil Taekwondo Stichting, mirando cu Alberto Klabér no tin e tempo mas pa haci esaki manera mester ta den e temponan aki.

Varios nomber a wordo menciona, pero nan kier wak dilanti y no patras.

Alberto Klabér a bisa bon cla cu e no kier niun meesleurders. P’e ultimo añanan aki nan a haña nan mes enfrenta cu meesleurders caba y pesey semper nan ta wak mas den direccion di ex campeon mundial y Olympic coach Henk Meijer, kende ta haci esaki cu amor.

Hopi cu a bin kier pronkia cu e team di Train Hard Fight Smart y a usa Brazil Taekwondo Stichting pa nan propio beneficio y esaki netamente no ta aceptabel.

E muchanan di Brazil Taekwondo Stichting no kier atende na training di e coach nacional di Aruba.

Nos tin mester di fondo pa nos por completa nos sistema Generation 2 cu 2 set mas di protector. Ora di campeonato nos kier tin tur e equiponan cu ta rekeri internacionalmente pa eventonan. BTS mester tene na cuenta cu Best of the Best 2018 ta bay ta mas grandi cu na 2017 y nan mester cuminsa prepara p’esaki for di awor.