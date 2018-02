Buriconan tambe afecta pa medida di Venezuela

For di momento cu Venezuela su Presidente Nicolas Maduro a dicidi di ciera frontera cu e islanan ABC, a bisa cu esaki lo afecta diferente sector di e islanan.

Ya caba tin un problema cu fruta y berdura, cu e consecuencia cu mester busca e productonan aki for di otro mercado, cu e consecuencia cu e prijsnan a aumenta.

Pero hasta e buriconan cu ta wordo afecta cu e medida di Maduro. Segun por a lesa riba e website di E Arubiano, na sanctuario di burico tin un cantidad di e animalnan aki cu ta wordo cuida door di boluntarionan.

Segun informacion di e boluntarionan, nan ta cumpra e hooi pa e buriconan na Venezuela pero e reserva cu nan tabatin a caba pa cual nan ta kibrando cabes cu e problema. No tin nada ta yegando for di Venezuela. Ta evaluando for di unda busca e hooi aki, sea di Colombia of Costa Rica. Hecho ta, mescos cu den caso di berdura y frutanan, e ruta ta bira mas largo y e gastonan di transporte ta aumenta pa cual e prijs di e producto final lo ta mas halto tambe.

Ya caba por mira cu tin mas burico cu ta saliendo bayendo pa areanan habita en busca di cuminda, algo cu no tabata wordo mira pa hopi tempo.

Pa loke ta berdura y fruta, Gobierno a busca un solucion di emergencia, treciendo esaki for di Colombia, pero e consumidor ya caba por sinti cu e ta un peso extra riba nan cartera.