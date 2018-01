Cada ciudadano merece oportunidad igual pa bin na remarca pa tereno, cas of kiosko Ta participacion di Minister Otmar Oduber

Minister Otmar Oduber durante di Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba cu a tuma lugar diahuebs, a amplia riba e.o. e situacion di terenonan otorga pa Gobierno anterior den periodo demisionario.

‘Nos a tuma tempo pa analisa tur documento, acuerdo y contractnan cu a wordo firma den e periodo demisionario di Gobierno.

Conseheronan huridico a mustra cu Gobierno no mester a tuma decisionnan cu por perhudica e maneho di e Gobierno cu ta bin na turno. Consecuentemente, tur e acuerdonan (overeenkomsten) cu a tuma lugar pa loke t’e otorgamento di kioskonan na Welcome Plaza cu a wordo firma riba 7 di november 2017 dor di e Gobierno anterior ta wordo declara ‘nietig’ como cu esakinan no ta conforme regla y leynan cu tin.

Mescos t’e caso cu diferente huurgronden cu a wordo firma dor di e Gobierno anterior unda cu ta otorga personanan entre 20 pa 40 mil meter cuadra, cual ta bay ful contra e situacion actual cu tin pa loke ta necesidad di tereno pa p.e. desaroyo agricultural y pa cria di bestia.

Hopi persona ta buscando un pida tereno pa por eherce nan ofishi/hobby.

E maneho cu colega Minister Chris Romero a anuncia ta uno pa haci di sector primario un pilar economico adicional na Aruba. Esaki lo wordo perhudica cu e decisionnan tuma pa loke ta tereno dor di Gobierno anterior.

Tur e acuerdonan aki (mas cu 20) lo ricibi carta indicando cu ta declara nan ‘nietig’ mirando cu e otorgamento a wordo duna den un periodo di despedida di e Gobierno anterior.

Minister Otmar Oduber a sigui splica cu mescos a tuma lugar pa loke t’e cas y terenonan na Colony/Sero Colorado.

Cu tambe den e mesun periodo aki un cantidad di hende cu no a pasa e proceso debido cu ta defeni na DIP pa bin na remarca p’e casnan aki, a ricibi esakinan.

E personanan aki lo wordo mustra riba e situacion cu a bay robes, pa duna nan e oportunidad di aplica di nobo segun reglanan di e departamentonan concerni.

Pa Gabinete Wever – Croes, ta importante pa un y tur den comunidad tin derecho igual pa bin na remarca pa sea e ta un huurgrond, kiosko, cas, entre otro, segun Minister Otmar Oduber.