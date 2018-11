Caft nada contento cu Gobierno – Gastonan a di Aruba a subi cu casi 100 miyon compara cu 2017

Minister di Finanza Xiomara Ruiz Maduro a trata di suavisa e contenido di e carta di CAFT, dunando un adelanto di loke ta para aki durante e conferencia di prensa di dialuna ultimo. Sin embargo e berdad di e carta aki awo a sali na cla na momento CAFT a haci esaki publico. Ta papia aki di e presupuesto supletorio 2018 den cual mester a baha e gastonan di personal cu 12.2 miyon florin.

CAFT a haya e concepto di e Presupuesto Supletorio dia 6 di october y a manda nan conseho pa Gobierno dia 8 di november. Den e carta nan ta bisa cu a tene cuenta cu e palabracionnan haci na juni ultimo, principalmente riba e Beleidsplan Verlaging Personeelskosten (BVP). E promesa haci door di Gobierno pa implementa e plan aki di inmediato, segun CAFT ta bisa den su carta, a pone nan tuma decision pa cera e trayecto “hoor en wederhoor” mas lihe. Na diferente ocasion, nan ta sigui bisa, a pidi Gobierno pa respeta palabracionnan haci y tambe a recorda Gobierno esaki durante un bishita dia 19 di october ultimo. “E palabracion a wordo confirma den e “kernpuntenbrief” di dia 24 di october, 2018, den cual CAFT a bisa ta spera riba relato di Minister riba esaki den e Najaarsnota y/of den e di tres raportahe di aña.”

CAFT den un tono manera fada ta bisa cu nan a constata cu den e concepto di e Presupuesto Supletorio 2018 no ta duna contenido na algun palabracion importante haci entre nan y Gobierno. Door di aumento di e gastonan di personal y e hecho cu no a uza e entradanan incidental pa baha debenan di Aruba, e PS no ta contribui pa yega na un finanza publico sostenibel. Di otro banda no ta mira tampoco cu ta tuma medidanan structural pa loke ta e aspecto di gastonan.

Enbes di reduccionnan structural di gastonan di personal, manera a keda palabra entre CAFT y Gobierno y cual ta necesario pa yega na un finanza publico sostenibel, e gastonan aki den e PS 2018 netamente ta aumenta. Contrario na loke ta para den BVP, e gastonan di personal den e PS 2018 ta wordo subi enbes di baha.

Loke cu CAFT ta hala e Minister su atencion riba dje tambe ta cu entradanan incidental a wordo uza pa financia parcialmente “tegenvallers” . Pero tambe CAFT a constata cu un entrada adicional cu a haya a wordo uza pa un fondo interim di Crisis Social. Di e forma aki, e “meevaller” ta wordo manda pa e siguiente añanan. Loke CAFT tin miedo cun’e ta cu e sistema scogi por influencia e transparencia y stroba e forma di controla e presupuesto. Dor di uza entradanan incidental extra pa gastonan (parcialmente) y hincando esaki den e Plan Social tambe di e forma aki, Aruba ta desvia di e palabracionnan haci anteriormente cu CAFT y loke Parlamento a dicidi. Y esaki ta cu “meevallers” ta wordo hinca den presupuesto pa baha debe di estado. E forma aki ta indeseabel ora cu ta traha den cuadro di yega na finanza publico sostenibel y e hecho cu kier baha e debe.

CAFT tambe ta bisa cu aunke cu e PS cu e 2.9% di deficit ta cumpli cu e prome palabracion, ta resulta cu pa loke ta e otro palabracionnan no a cumpli cu nan. Ta resulta cu e deficit den e PS ta mas halto cu esun realisa na 2017 y cu e gastonan total a subi cu casi 100 miyon florin mas. “Nos ta mira cu no ta duna suficiente contenido na e meta pa yega na finanza publico sostenibel y tampoco pa baha e debenan di estado.”