Caso asesinato Jaburibari posponi te 18 di mei

Tanto e acusado Teddy G. como su Abogado mr. Faarup no tabata nada contento cu un biaha mas e caso di asesinato na Jaburibari a wordo posponi y te pa 18 di mei.

Apesar cu esaki ta pa motibo cu ainda Hues Comisario no a logra haya e testigonan cu defensa a pidi pa wordo interoga riba diferente punto.

Debi na esey mes, e Abogado a bisa, cu e ta pidi pa su cliente wordo laga temporalmente den libertad, entregando su paspoort. E peticion aki ta bin debi cu nan ta haya cu e investigacion den e caso aki ta laga hopi di deseo y cu e pruebanan cu tin te aworaki ta mas na fabor di su cliente, cu e no tin di haber. Tin persona cu tin mas motibo pa mata e homber Asiatico Thuy Hoang Nguyen Quach.Den e investigacion aki tin masha duda. E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu for di e raport tin asina hopi duda cu e ta haya cu no por mustra cu su cliente ta e sospechoso den e caso di asesinato. Tur e otro hendenan cu tabata den e apartamento, Fiscal a manda cas y Teddy so a keda deteni. Ta pesey ta hopi importante pa Hues Comisario interoga e testigonan pidi via camera y esaki no a tuma luga ainda.

E Abogado a splica cu di e relato forensico ricibi, e homber Evans, kende ta esun cu a huy di e luga y a core bay aeropuerto cumpra pasashi, tin mas “schotresten” riba su man cu e acusado aki. Ademas, Evans tabatin un discusion fuerte cu e victima un dos minuut prome cu e hecho a tuma luga. Pues e Abogado ta haya cu e homber aki tin mas motibo pa mata e homber Asiatico cu su cliente.

Tin hopi cos strañ, manera e hecho cu el a core bay cumpra pasashi pa e bay y despues ta declara, ora cu el a wordo deteni, cu nan a wordo atraca. E Abogado ta sinti cu a laga e otro personanan den e investigacion demasiado lihe den libertad. Ademas, e arma di candela, a wordo haya algun dia despues den e apartamento di Evans. E acusado mes a haci uzo di su derecho pa keda keto. Pero diabierna den Corte el a papia y a haci un apelacion na Hues pa laga scucha e testigonan pasobra tin hopi cos straño a tuma luga y tin hopi pregunta sin contesta den e investigacion aki. Si scucha e testigonan aki, “por sali na cla cu mi ta inocente sra. Huez,” e acusado a bisa. El a splica cu di e comunidad cu e ta bin ta custumber cu nan no ta papia y ta keda keto pa evita represalia.

Ta wordo bisa cu e anochi ey tabatin un fiesta den e apartamento na Jaburibari. Despues di e sucedido diferente di e personanan cu tabata na e sitio a huy den un auto di huur y ora cu nan tabata wordo persigui door di Polis, nan a tira placa for di auto. Por ehempel den e investigacion no ta para pakico e hendenan a haci e cos aki.

Hecho ta cu Ministerio Publico ta pensa cu lo tuma un tempo atrobe pa por haya autorisacion y cooperacion di autoridadnan Mericano pa interoga e cuatro testigonan, pa cual a pone e fecha di 18 di mei pa sigui cu tratamento di e caso.

E Abogado despues di a trece su argumentonan mustrando duda den e investigacion te awor, a haci un fuerte apelacion pa su cliente wordo laga den libertad.

Hues a bisa cu e tratamento lo sigui dia 18 di mei y despues lo informa e Abogado ki decision el a tuma riba su peticion pa laga su cliente den libertad.

Esaki tabata di 4 biaha cu e caso di Jaburibari ta bini dilanti den Corte y ta wordo posponi.