Caso maltrato na Tanki Leendert, Un homber cu ta traha na Speed Garage a ataca un muher y morde su casa

Diadomingo merdia den careda di 12:50 p.m, Polis a bay Speed Garage pa un caso di maltrato serio contra un dama.

Na yegada Polis a constata cu e dama lo a caba di pasa den un operacion hopi delicado, y a wordo maltrata dor di un homber, kende ta traha na Speed Garage.

Mirando e seriedad di e caso, a pidi pa ambulance cu urgencia. E dama despues di a wordo maltrata a cuminsa saca y tambe lo tabata sangrando.

Polis mesora a detene e homber, cu segun nos a compronde ta riba proeftijd n’e garage.

Agentenan n’e sitio a pidi pa transportwagen p’e agresor.

Paramediconan a cana cu e dama direccion e ambulance, caminda nan lo a bay haci un check up.

Den tipo di casonan manera esaki e ultimo palabra ta den man di e victima, esta si e lo entrega un keho oficial contra di e homber.

Sa pasa cu e victima tin miedo cu e agresor lo bay haci’e algo despues, y ta back off pa no bisa nada na Polis.

Esaki ta causa cu e abusador lo keda maltrata e victima, te ora algo bay completamente for di man.