Castigo combina pa muhe haya cu mas di 100 mil florin di droga

Ministerio Publico a acusa Manuela H. Di 32 aña, hunto cu Gregory T, di labamento di placa riba 7 Mei 2015 pa 7 Juni 2015. G.T. ta wordo acusa di a keda sin notifica di placa riba 20 Februari 2016. Shirley B. ta wordo acusa di viola ley di droga riba 25 Mei 2015.

E pareha di Manuela a denuncia cu e muhe aki tin un suma grandi di placa, 32 mil dollar y 24 mil euro, scondi na nan cas. Prome cu esey Polis no tabata sa di e suma di placa aki di e Caso Circo.

Fiscal a cuminsa pa bisa e acusado cu e acusacion ta proba, esta cu el a wordo haya cu un suma grandi di placa procedente di negoshi di droga. “Si bo a cuestiona di unda e placa aki ta bin, awe bo no ta sinta dilanti nos den Corte,” e fiscal a bisa. Y a agrega cu cosnan asina ta permiti pa e negoshi di droga por sigui cana.

Di otro banda a tene cuenta cu ta prome biaha e ta haya su mes envolvi cu husticia, tambe e hecho cu el a entrega e placa na Polis. Tambe mester tene cuenta cu basta tempo a pasa for di momento cu el a wordo deteni. Apesar cu e acusado a bisa cu e tabata sospecha cu e ruman tabata meti den asuntonan di droga, e ta kere mas bien cu “e tabata sa cu e ta den negoshi di droga”.

A base di tur esey el a pidi un castigo den forma di 200 ora di trbaou boluntario pa comunidad of 100 dia cera. Hues a cera tratamento di e caso y a dicta sentencia mesora. E tambe a bisa e acusado cu ta trata di un hecho hopi serio y a coopera den e delitonan aki. Pero tin e otro puntonan cu fiscal a menciona, cu ta conta na su fabor, y a bay di acuerdo cu e castigo. Reclassering lo duna e guia pa ehecuta e castigo aki.

Den e caso di e muhenan Shirley B. , kende tabata complice den venta di 4 kilo di cocaina, dia 25 di mei, 2015. El a pidi 10 luna, kitando e 99 dianan cera y e resto ta condicional cu 2 aña di prueba. Y esaki Hues a bay di acuerdo cune.

Den e caso di e muhe Gregory T., el a wordo haya culpabel di labamento di 40 mil euro. Mirando cu el a wordo condena den pasado pa droga, el a pidi 8 luna condicional y 2 aña di prueba. Hues a bay di acuerdo cu e castigo aki tambe.