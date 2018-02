Catochero a perde caso den Corte pa wordo trata mescos cu Lotto pa Deporte

Recientemente tabatin un decision den Corte unda cu un catochero a apela un decision di Inspecteur der Belastingen, cu a nenga su peticion di wordo exonera di paga Winstbelasting, mescos cu Lotto pa Deporte cu tin e provision aki.

E catochero den Corte a bisa cu e tin e mesun negoshi cu Lotto pa Deporte, pues nan actividad ta mescos y ambos ta suheto na pago di winstbelasting na Aruba.

E catochero su Abogado ta bisa cu e hecho cu Lotto ta un Fundacion y cu e ganashi di su actividadnan ta bay pa institucionnan riba tereno di deporte, eventonan relaciona cu condicion fisico y cultura no ta haci cu no por papia di situacion igual. Lotto via un decision ta exonera di paga winstbelasting for di 1986 y ta wordo faborece fiscalmente.

P’esey e catochero ta bisa cu e por haci un apelacion na un trato igual den e aspecto fiscal aki. Contrario na e argumento di e Inspector, den e caso aki no ta posibel yega na e pregunta cu si ta existi un hustificacion obhetivo di e trato desigual. Por crea provisionnan pa cierto risiconan.

Ta wordo bisa cu tur loteria na Hulanda tin provisionnan pa futuro pago y premionan.

Inspector di su banda a bisa cu e caso di e Catochero y Lotto no ta mescos. En principio Lotto mester paga winstbelasting. Nan tin e mesun actividad cu e Catochero pero contrario na e ultimo aki, su entradanan ta bay pa causanan di deporte y cultura, manera ta para den nan Statuut.

Den e di e Catochero su empresa no ta aparece ningun areglo similar. E por uza su ganashi con cu e kier y cual e ta haci tambe. No por papia cu ta faborece Lotto, pasobra via un decision a exoner’e di pago di winstbelasting. Si e Catochero ta haci igual, e tambe lo por wordo exonera di pago di winstbelasting mescos cu tur otronan cu nan negoshi ta wega di number. Pesey a rechasa e punto cu Inspector ta faborece Lotto.

Corte no ta haya cu e Catochero por saca un derecho riba e exoneracion en cuestion, ya cu e aspecto legal tin prioridad riba un “begunstigend beleid”, si e ta basa riba un aspecto legal incorecto, manera den e caso di e Catochero.

Tin masha speculacion pa sa kende t’e catochero aki, pasobra e si no ta haci nada pa deporte y menos ainda pa cultura.

Pero ta sinta pa warda fabor politico pa saca probecho personal, mientras cu Lotto tin cu sangra muri.