Caya grandi despues di dia di compras tabata un berguensa

Esnan cu a cana diadomingo mainta den caya, a haya un bista masha mahos y desagradabel.

Manera ta conoci, e dianan prome cu Pasco, caya tabata completamente yen te den oranan di anochi. Por bisa cu miles di persona a pasa den centro di ciudad, haciendo nan ultimo compras. Den e dia aki, algun persona a haya permiso pa pone tent y bende cos di bebe y come.

Tabata tristo pa mira con sushi e caya a keda, y no solamente pa un hende local e tabata un

mahos bista, pero tambe

p’e bishitantenan di e.o. e

barco crucero cu tabata mara den haf di Aruba.

Personanan cu no tira bista bon, lo por a trompeca of slip riba pia di galiña y weso di spareribs, barinan di sushi a pasa over, papel, cups y tayo tira tur caminda, y un cantidad di musca ta bula tur rond.

Te cu den oranan di merdia, e caya tabatin e aspecto. E departamentonan cu ta duna permiso pa benta di cuminda of cu ta responsabel pa limpiesa di cayanan mester percura pa haci e caya limpi inmediatamente despues di un evento of mester controla cu esnan cu a haya permiso pa benta di cuminda y bebida, ta laga e caya completamente limpi e anochi mes despues di e evento.

Tabata parce cu esnan cu a tira sushi, simplemente abou, pasobra e barinan tabata yen, no tin amor pa nos pais.