CEDE Aruba ta pidi comunidad henter pa inscribi pa ARUBA DOET 2018

ARUBA DOET, e evento boluntario mas grandi di Aruba, a crece atrobe. Un total di 210 proyecto a wordo registra pa ARUBA DOET 2018, esaki ta un record nobo pa Aruba! E proyectonan a wordo registra dor di diferente organisacionnan social manera fundacionnan, scolnan, clubnan di deporte, centronan di bario, instancia di cuido, gruponan di scouting y bario. E proyectonan ta varia hopi di otro. Por ehempel, haci tereno di deporte limpi, sali keiro cu grupo di 60 plussers, verf un centro di bario, traha un afdak pa un tribune, haci un beach clean-up, bishita zoologico cu muchanan y mucho mas!

Falta solamente 6 siman mas pa e evento boluntario mas grandi na Aruba, ARUBA DOET. Un total di 4000 boluntario lo tin mester pa por completa tur e proyectonan pa ARUBA DOET 2018. 1893 boluntario ta bini for di e organisacionnan social mes. Nos ta buscando 2107 boluntario mas pa yuda e organisacionnan social completa nan trabou of actividad di ARUBA DOET.

Abo kier duna un man riba diabierna 9 y diasabra 10 di maart? Abo kier duna un man na e comunidad social di Aruba? Haya un satisfacion enorme? Awel, forma parti di e evento boluntario mas grandi na Aruba! Participa como persona individual of den grupo hunto cu famia, amigo of coleganan. Cada boluntario lo haya su t-shirt, un certificado di participacion y un boter di awa reusabel.

Bishita nos website www.arubadoet.com y inscribi awor como boluntario na e trabou of actividad di bo gusto! Si bo ta haya un proyecto interesante, por tuma contacto directamente cu e organisacion concerni y inscribi online. Un persona por inscribi tambe pa full un grupo di boluntario of pa un compania. Si tin preguntanan specifico, por ehempel tocante registracion online, tocante conseho, etc. por tuma contacto cu CEDE Aruba y pidi pa e team di ARUBA DOET na 5827666 of manda nos un mail na info.arubadoet@gmail.com

E accion di DOET ta tuma lugar na Hulanda (NL DOET), Aruba (ARUBA DOET), Curaҫao (CURA DOET), Boneiro (BON DOET), Sint Maarten (SXM DOET y Statia (STATIA DOET).