Ceramento di caminda na L.G. Smith Blvd; Rotonde Sasaki pa crusada Superfood

Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general y specialmente nos automobilistanan cu ta haci uzo di e caminda principal di L.G. Smith Blvd., cu entrante diahuebs 1 di maart 2018 for di 9’or di mainta lo bay cera e caminda entre rotonde di Sasaki te na e crusada di Superfood den ambos direccion. Trabounan lo cuminsa pa construi un rotonde na e crusada.

E desviacionan di e caminda ta lo siguiente:

Trafico for di Oranjestad direccion Noord, ta wordo desvia via di e rotonde di Sasaki (Eagle Bowling) direccion Pos Abou, bira na man robes pa asina drenta Caya Ritmo of Caya Musica y sali riba e crusada entre Bubali y San Miguel pa asina yega direccion Noord.

Trafico for di Oranjestad direccion Noord ta wordo desvia via di e rotonde Sasaki (Eagle Bowling) direccion J.E. Irausquin Blvd. pa asina yega direccion Noord.

Trafico for di Noord direccion Oranjestad, por subi L.G Smith na e crusada di Mc. Donald y ta wordo desvia na e crusada di ex house of cheng pa asina drenta J.E. Irausquin Blvd. pa asina por yega Oranjestad.

Trabounan lo tin un duracion di 3 luna pa construi e rotonde.

En conexion cu e trabounan menciona Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na tur automobilista pa no haci uzo di e camindanan menciona y ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencianan cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.