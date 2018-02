Chauffeur a dal den cura di cas y auto staciona pa después huy

Diadomingo marduga patruya di San Nicolas a bay na un adres den Otaheitistraat pa auto cu a dal contra un cura di cas y e ocupantenan a sali na careda bay. Na yegada polisnan a constata cu ta trata di un caso di hit and run.

A resulta cu e chauffeur di e pick up pa un of otro motibo lo a bay dal contra e cura di e cas, y arentemente e pickup lo ta procedente di ladronicia.

Despues cu e pickup a dal contra e cura, e tres ocupante, entrenan un muhe, nan tur a baha y a core bay for di e sitio, lagando e pickup atras.

E habitantenan tin gasto awor pa falta di hende sin educacion y ladron, paso momento cu ela dal e cura kibra e pick up a dal un otro auto staciona den e cura tambe. Spera cu polis por pone man ariba e hendenan aki, pasobra e daño material toch ta considerabel, principalmente na e auto cu tabata staciona eynan.