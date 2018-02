Chiara Petrocchi di bishita na Fundacion Lotto pa Deporte: A logra medaya di brons y awor lo traha pa clasificacion pa Olimpiada

E atleta di taekwondo Chiara Petrocchi y coach Theo Rodriguez a bishita Fundacion Lotto pa Deporte pa gradici e fundacion p’e sosten ricibi. Director di Fundacion Lotto pa Deporte, mr. Di-Stefano Wernet, tabata contento di a ricibi nan y den nomber di e fundacion a gradici Chiara Petrocchi pa su logro di e medaya di brons na Las Vegas, Merca den “G2 US Open Taekwondo Championship”.

Pa Chiara Petrocchi e experiencia na Las Vegas tabata uno hopi bon. E competencia tabata un bon experiencia y pa futuro specialmente p’e clasificacion.

Chiara Petrocchi a logra bin cu un medaya, aunke cos no a bay manera nan tabata kier. Asina mes nan a haya un bon logro, di cual nan a bay p’e medaya di oro of esun di plata.

Chiara Petrocchi a cay den un ‘poule’ mas duro, unda cu el a haci un bon pelea y a termina cu resultadonan bon. Esaki ta completamente e preparatorio p’e clasificacion, asina e atleta a expresa.

E siguiente paso p’e atleta ta cu na april nan tin plania pa bay Europa, unda cu e lo competi den un par di competencia. Tambe e lo ta participando den algun training camp preparando p’e clasificacion pa Youth Olympic Games na Tunez.

Chiara Petrocchi a expresa cu nan ta preparando nan mes duro manera nan a haci pa ODESUR. Aworaki nan ta trahando riba e foutnan cu el a haci durante su competencia n’e US Open, di cual e ta spera cu no lo haci e foutnan aki.

Coach Theo Rodriguez tabata orguyoso cu e resultado di Chiara Petrocchi na Las Vegas, di cual e resultado no a cay simplemente den e medaya, pero tambe den cuanto pelea. E competencia aki tabata un preparatorio p’e clasificacion Olimpico.

“Tur loke mi a pensa, el a keda realisa dor cu el a bringa su prome pelea, su di dos pelea, su tercer pelea”, asina coach Rodriguez a expresa.

Cada pelea di Chiara Petrocchi tabata stap pa stap, kiermen punto pa punto. Pa nan por clasifica p’e weganan Olimpico, nan mester haci e mesun procedura di 4 pa 5 pelea.

Esey t’e resultado cu e coach a ripara y el a keda satisfecho, pero mas ainda ora cu Chiara Petrocchi a logra e medaya di brons.

Den tur loke nan a haci, na mes momento nan a mira tur nan foutnan p’asina por drecha esakinan. E coach a mira kico e mester drecha, pero tambe unda e mester yuda e taekwondista drecha p’asina nan por logra e obhetivo pa cambia tur loke no a bay bon p’e no pasa den e clasificatorio.

Awor lo traha riba e fayo cu Chiara Petrocchi tabatin, pero tambe riba su peso p’asina e yega na su peso corporal. Lo haci esaki paso a paso pa ora di biaha el a yega n’e peso di 50kg. E procedura ta pa Chiara Petrocchi hunto cu su team train 2 pa 3 biaha pa dia. Esaki no ta un trabou solamente di Theo Rodriguez, pero tambe di team, pasobra tin otro personanan cu ta colaborando p’e clasificacion di Chiara Petrocchi.

E tata t’e prome ficha di e wega, pasobra e ta pone 100% di su tempo y tin otro persona ta colabora tambe pa logra e trabou akinan, asina ecoach a expresa.

E training di Chiara Petrocchi ta cuminsa tur dia for di 5’or di mainta, unda e ta train bay scol bin bek pa sigui train 6’or of 7’or di anochi te cu 9’or. E ta un dedicacion di henter siman y solamente un atleta manera Chiara Petrocchi por logra un obhetivo asina aki. E atleta sa cu esaki ta algo cu por logra un biaha so den bida pa ta den junior y Chiara Petrocchi ta haciendo su mayor esfuerso pa clasifica. Esaki tambe ta un soño di Aruba pa prome biaha pa tin un atleta cu ta logra e medaya Olimpico, cu esaki ta soño di Chiara Petrocchi y di Aruba tambe.