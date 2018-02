CITGO Aruba ta slow down proyecto di rehabilitacion di e refineria na San Nicolas

CITGO Aruba, un grupo di compania cu ta opera bou di PDV Holding Inc., mester slow down su proyecto planea di rehabilitacion di e refineria na San Nicolas pasobra e sancionnan di gobierno Mericano pa cu e shareholder Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) no ta permiti financiamento adicional pa e proyecto.

“CITGO a cuminsa e proyecto di rehabilitacion di e refineria di San Nicolas cu un vision y compromiso firme pa traha cu gobierno di Aruba pa crea trabou pa e economia local, hisa actividad economico y contribui na siguridad den area di energia den e region”, asina Jim Cristman, Vicepresidente di Refinacion pa CITGO a bisa. “Maske ta cu duele nos mester slow down e proyecto pa e proximo tempo, nos ta trahando duro riba un solucion y ta spera di por resumi cu full e proyecto den futuro cercano.”

Den colaboracion cu gobierno di Aruba y Refineria di Aruba N.V. (RdA), CITGO Aruba ta trahando desde 2016 pa habri e refineria di 209.000 bari pa dia (BPD) cu ta for di produccion desde 2012. A pesar di e anuncio di awe, ya e proyecto aki a resulta den construccion di un man camp pa 1.200 trahado y a emplea mas di 600 trahado.

“Nos ta orguyoso di e progreso cu nos a logra caba y ta desapunta cu nos mester slow down e trabou”, Cristman a sigui bisando. Gobierno di Aruba y RdA a traha den bon cooperacion cu nos den e esfuerso aki”.

Den un declaracion duna den oranan di atardi, Prome Minister Evelyn Wever Croes a bisa cu mnan a ricibi e noticia desagradabel di CIGO cu nan mester slow down e proyecto di refineria. “Apesar cu esaki no ta algo inespera, toch e ta un noticia cu ta yena nos cu hopi preocupacion.” E mandatario a sigui bisa cu “ehecutivonan di CITGO a reuni cu nos awe mainta tempran pa informa nos cu debi na e sancionnan cu Gobierno Mericano a impone riba Venezuela, pa CITGO Aruba ta bira dificil pa haya financiamento pa por cumpli cu e conrtacto di rehabilitacion di e refineria pa habri esaki,” e mandatario a bisa, locual ta CITGO mes a bisa tambe den un declaracion manda pa prensa.

Wever Croes a señala cu apesar cu e refineria na Aruba, CITGO Aruba no tin arte ni parte den e problema entre Venezuela y Merca, pero ta keda afecta. Nan no por a duna Gobierno ningun speransa di cuanto tempo e situacion lo dura, aunke nan ta spera cu esaki lo no dura hopi. “Esaki ta yena nos cu duele y preocupacion …” Esakinan ta desaroyonan cu Aruba no tin control riba nan, pero e consecuencianan ta cay den scochi di Gobierno cu mester bay atende cu e asunto aki. Mirando e desaroyonan, mas y mas e ta yega na e conclusion cu e decision cu Gobierno di Aruba a tuma pa no inclui e reapertura di e refineria den r presupuesto 2018 tabata decisionnan corecto. Esaki ta confirma tambe cu desde aña pasa ora cu a informa comunidad cu mester adapta e presupuestonan, tabata decisionnan corecto cu a tuma. Gobierno ta evaluando ki ta e siguiente pasonan pa tuma y sigui monitorea e situacion, pa tuma e miho decisionnan na bienestar di e pueblo di Aruba. E plannan di Gobierno ta sigui pa revisa e contracto, pa mira unda ta mara na e contracto y ki ora mester tuma un decision di futuro di e refineria.