Cla pa hiba e compania n’e siguiente nivel di crecement,o Giovanni Bermudez awor na cabes di Tropical Bottling Co.

E no ta un desconoci den e industria comercial. Giovanni Bermudez, for di dia 2 di januari 2018 tin e funcion di Gerente General di Tropical Bottling Company, e compania responsabel p’e liña di bebida mas varia riba nos isla, cu ta inclui e cerbesnan netamente Arubiano, Balashi y Chill, refresconan Coca Cola, Tropical, Malta Balashi y un liña extenso di bebidanan no alcoholico y tambe alcoholico di marcanan internacionalmente renombra.

Giovanni Bermudez ta conoci den e industria aki, despues cu for di aña 1994 a start su carera na Licores Aruba y asina a gana hopi experencia den e industria di bebida y restaurantnan rapido.

A acerca su persona a base di su experiencia y Giovanny Bermudez a tuma e reto aki.

“Mi a tum’e cu hopi gana, pasobra mi ta un persona cu ta gusta un reto nobo”, asina el a expresa. Den un empresa manera Balashi, cu ta uno grandi, un empresa sofistica y cu hopi structura. El a tuma e reto pa hiba e empresa n’e siguiente nivel.

Despues di casi 25 aña di experencia den posicionnan den gerencia, e ta completamente prepara pa hiba e Tropical Bottling Company n’e siguiente nivel di crecemento, desaroyo y exito den e mercado local y internacional.

Tropical Bottling Company ta precisamente mey-mey di un proyecto miyonario di expansion di su facilidadnan na Balashi, den cual ta construyendo un warehouse gigantesco.

E inversion a inclui adkisicion di un mashin nobo y sofistica pa label boter di cerbes y den futuro otro boternan.

Tur esaki den un proyecto pa conkista mas mercado den tur area di e industria di bebida riba nos isla.

Cu e conocemento di mercado di Giovanni Bermudez, e ta capaz pa haci e cambio aki, hunto cu un ekipo relativamente nobo den gerencia y hunto cu un ekipo di empleadonan profesional, dedica y experencia den e industria aki.

Giovanni Bermudez a expresa cu cerbes Chill semper ta un di e cerbesnan grandi den mercado na Aruba. Nan vision ta pa bira lider absoluto den mercado y e enfoke ta completamente grandi p’asina crece e market share di e producto. Asina aki e otro marcanan lo keda irelevante.